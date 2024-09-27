CHP Genel Başkan Yardımcıları Mersin Yenişehir Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Mersin Yenişehir Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Özgür Karabat, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’i ziyaret ederek, belediyenin eğitim, sosyal hizmetler ve kentsel planlama projelerini değerlendirdi. Ziyarette, sürdürülen projelerin diğer belediyelere örnek teşkil edeceği vurgulandı.

27.09.2024 14:24  Güncelleme: 15:01
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(MERSİN)- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret etti.

Bir dizi program için Mersin'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Özgür Karabat, beraberinde CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve yönetimi, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ile birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e ziyarette bulundu.

Başkan Özyiğit, ziyarette Yenişehir Belediyesi'nin eğitim, kültür, sosyal hizmetler ve kentsel planlama gibi alanlarda gerçekleştirdikleri projeleri paylaştı. BETEM (Beceri Temelli Eğitim Merkezi) ve Erken Çocukluk Gelişimi Projesi gibi projelerin eğitimde yarattığı olumlu etkiler üzerinde duruldu. Başkan Özyiğit, hayata geçirdikleri ve sürdürülen projeleri anlatırken, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Özgür Karabat, bu projelerin diğer belediyelere örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu vurguladı. Toplantıda, Yenişehir Belediyesinin sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanat alanındaki projeleri, kadınlar ve gençlere yönelik sosyal destek programları, çevre dostu projeler ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yapılan yatırımlar da konuşuldu.

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Başkan Abdullah Özyiğit'e çalışmalarında başarılar diledi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Mersin Yenişehir Belediye Başkanı\'nı Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcıları Mersin Yenişehir Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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