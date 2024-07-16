CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, AK Parti'nin en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükseltme teklifine tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, AK Parti'nin en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükseltme teklifine tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, AK Parti\'nin en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükseltme teklifine tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, AK Parti'nin Meclis'e sunduğu en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifine tepki gösterdi. Taşcıer, iktidarın yoksulluğu yönetmeyi bıraktığını ve milyonlarca vatandaşın gerçeklerine yabancılaştığını belirtti. Ayrıca, kur korumalı mevduat uygulamasının emeklilerin alın terini gasp ettiğini ve zenginleri daha da zenginleştirdiğini ifade etti.

16.07.2024 15:45
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, AK Parti'nin Meclis'e sunduğu en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifine ilişkin, "Açlık sınırı 19 bin liraya, yoksulluk sınırı 62 bin liraya ulaşmış, iktidar en düşük emekli maaşına 2 bin 500 lira zam yaparak, 12 bin 500 liraya çıkarmakla övünüyor. Bırakın yoksulluğu yönetmeyi, haneleri yangın yerine çeviren sefaletin bile farkında olmayan, milyonlarca vatandaşın gerçeklerine yabancılaşan bu iktidarın beyin ölümü gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin Meclis'e sunduğu en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifine önerisine tepki gösterdi. Taşcıer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Saray rejimi, insan onuruna yaraşmayan koşullarda yaşayan 3,7 milyon emekliye 2 bin 500 lira zammı reva gördü. Bu öneri milyonlarca emekliyi sefalet düzeninde ölüm orucuna mahküm eden siyasi bir tercihtir. Garanti ücretlere, yandaş müteahhitlere ve bir avuç rantiyeye gelince 'kaymak' gibi ödeme yapan şahsım devleti söz konusu emekli maşları olunca 'kaynak' yok bahanesinin ardına sığınıyor. Oysa emekliyi, emekçiyi bütçeye yük gören de Kur Korumalı Mevduat için iki yılda 1,6 trilyon lirayı gözünü kırpmadan bir avuç yandaşa teslim eden de aynı iktidar. Bu tercihin bedeli ağır olacaktır."

"Zengin daha da zengin olurken emeklinin ve emekçinin de alın teri gasp edildi"

Geçen nisan ayında açıklanan verilere göre dövizde meydana gelen hızlı yükselişi durdurmak için uygulamaya konulan kur korumalı mevduatın Hazine'ye ve Merkez Bankası'na yükünün iki yılda 48 milyar dolara yaklaştığını aktaran CHP'li Taşcıer, "KKM ile günümüzün kuruyla yaklaşık 1,6 trilyon liralık devasa bir servet transferi gerçekleşti. Zengin daha da zengin olurken emeklinin ve emekçinin de alın teri gasp edildi. 10 bin lira ile geçinmeye çalışan 3,7 milyon kişinin cebinden 1 yılda 428 bin lira çalındı. Bu para KKM denen akıl ve bilim dışı uygulamaya harcanmamış olsa bugün 3,7 milyon emeklinin en düşük aylığı 35 bin lira olabilirdi" ifadelerini kullandı.

"İktidarın beyin ölümü gerçekleşti"

AKP iktidarının 22 yıldır yoksulluğu yaratan nedenleri ortadan kaldırmak yerine kontrollü sefaletle milyonları yoksullukta eşitlediğini belirten Taşcıer, "Açlık sınırı 19 bin liraya, yoksulluk sınırı 62 bin liraya ulaşmış, iktidar en düşük emekli maaşına 2 bin 500 lira zam yaparak, 12 bin 500 liraya çıkarmakla övünüyor. Bırakın yoksulluğu yönetmeyi, haneleri yangın yerine çeviren sefaletin bile farkında olmayan, milyonlarca vatandaşın gerçeklerine yabancılaşan bu iktidarın beyin ölümü gerçekleşti" değerendirmesinde bulundu.

"Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor"

TÜRK-İŞ tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin açlık sınırının 19 bin lira olduğunu anımsatan Gamze Taşcıer, "İktidar; 'en düşük emekli aylığına yüzde 25 zam yaptık, emeklimizi enflasyona ezdirmedik' diyecektir. Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Bugün açıklanan zamla en düşük emekli aylığı açlık sınırı olan 19 bin liranın ancak yüzde 66'sına denk geliyor. Bu zam bırakın temel ihtiyaçları, en düşük kira bedelini bile karşılamaktan uzak. Hal böyle olunca iktidar yaşam ile ölüm arasında bir tercih sunduğu milyonlarca emekliden tebrik alkışı mı bekliyor?" sorusunu yöneltti.

Kaynak: ANKA

Kur Korumalı Mevduat, Gamze Taşcıer, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, AK Parti'nin en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükseltme teklifine tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, AK Parti'nin en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükseltme teklifine tepki gösterdi - Son Dakika
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