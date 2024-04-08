CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: Hatay bizim siyasi meselemiz - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: Hatay bizim siyasi meselemiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hatay'daki 31 Mart yerel seçim sonuçlarına yönelik yaptıkları itirazları YSK'nın reddetmesini değerlendirdi. Karabat, Hatay'ın CHP için önemli olduğunu ve uğraşmaya devam edeceklerini belirtti.

08.04.2024 20:08  Güncelleme: 20:52
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hatay'daki 31 Mart yerel seçim sonuçlarına yönelik yaptıkları itirazları YSK'nın reddetmesini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Karabat, "Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'bizim siyasi meselemiz'. Uğraşmaya devam ederiz. Türkiye'de bunu anlatmaya devam ederiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik partisinin yaptığı itirazları YSK'nın reddetmesini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Karabat, şunları söyledi:

" Yüksek Seçim Kurulu'na biz 84 sayfalık somut delillerle oluşmuş bir itirazı dün ilettik. Burada birkaç tane unsur var. Birincisi ölmüş kişilerin seçmen liselerinde yer aldığını saptadık. Bunların oy kullanıp kullanmadığının tespit edilmesini istedik. Aynı şekilde özellikle emniyet mensupları, zabıta gibi sandık kurullarında olmaması gereken kişilerden sandık kurulları oluşturduğunu ve bunun bu sandıklardaki oy toplamının aradaki farkın iki katından fazla olduğunu saptadık. Bunun bir kanunsuzluk hali olduğunu, dolayısıyla yenilenmesiyle ilgili bir karara gerek olduğunu yine anlattık. Bazı sandıklarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne sıfır oy yazıldığını söyledik. Tanık beyanlarıyla, 'bu sandıkta kullandım CHP'ye oy verdim, sıfır gözüküyor' beyanlarını ilettik. Bazı sandıklarda, örneğin dün akşam çift tutanaklar olduğunu dün akşam televizyonda söyledim.

Altlardaki imzalar ve şey ya sahte imzayla ya da önce imzalayarak doldurulmuş tutanaklar var. Ayrıca geçersiz oy sayısı 38 bin küsür. Bunların yeniden sayılmasını istedik. Geçersiz oylara ilişkin 723 sandıkta da geçen soruların usulüne uygun tespit edilmediğini ve gerekçelerin sandıkta yazılmadığını söyledik. Yine bu sandıklardaki oy toplamı da aradaki farktan fazla. Dolayısıyla birinci istediğimiz şey, geçerli oyların sayılması, tam kanunsuzluk haline seçimin iptaline giderek yeniden tekrarlanması. Üç ayrı taleple bugün YSK'ya başvurduk. Bu zamana kadar yaptıkları uygulamalar AKP ya da MHP isterse kabul, Cumhuriyet Halk Partisi ya da bir muhalefet partisi isterse ret şeklinde gerçekleşti. Oy kullanılan alanlar zaten çok güvenli alanlar değil. Bazı seçmenlerin taşındığı gerçeğini biliyoruz.

"HATAY'I BU KADAR İSTEMELERİNİN NEDENLERİNDEN BİRİ SURİYE KONUSU"

Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'bizim siyasi meselemiz'. Uğraşmaya devam ederiz. Türkiye'de bunu anlatmaya devam ederiz. Nasıl geçen sene aynı sandıktan çıkan üç oya hayır, bir oya evet diyerek bizi yeniden seçime götürmüşlerse bu, buna benzeyen bir şeydir. Dolayısıyla bunu anlatmaya devam edeceğiz. Ayrıca Hatay'ı bu kadar çok istiyor olmalarının sebepleri de; Suriye konusu çok önemli, stratejik bir nokta duruyor. CHP'li belediye olduğu zaman istediklerini orada yapamıyorlar."

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: Hatay bizim siyasi meselemiz - Son Dakika

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