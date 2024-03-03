CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat, Şimşek\'in Murat Kurum\'a destek açıklamalarına tepki gösterdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek açıklamalarında seçmeni belediyeler üzerinden tehdit ettiğini söyledi. Karabat, "Sefalet seviyesindeki emekli maaşlarını bile artıramayanlar, kalkmış İstanbul'u yönetmek istiyorlar. TOKİ sosyal konutlarını bitireyemeyen, imar affı ile depreme dayanıksız yapıları resmileştiren, İliç'te maden felaketinin altında imzası olan, Emlak Konutu zengin müteahhitlere peşkeş çeken, tarihi ve turistik yerlerin yağmalanmasına göz yuman Murat Kurum'a Mehmet Şimşek neden destek istiyor? Yoksa emekliye vermedikleri kaynağı Kanal İstanbul'a mı aktaracaklar. Şimşek'e diyorum ki, sen işine bak, İstanbul'u bize bırak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek açıklamalarında kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Karabat konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Görevindeki 9'uncu ayında başarısızlıklarıyla dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da Murat Kurum'a oy istiyor. Merkez Bankası başkanını kaçıran, faizi yükseltmesine rağmen enflasyonda umut vermeyen, halen uygun bir yatırım ortamı yaratamayan Şimşek'ten bahsediyoruz... Murat Kurum için vaatlerini hükümet olarak yapabilirler. Ama Şimşek de tıpkı Erdoğan gibi seçmeni belediye üzerinden tehdit ediyor. Sefalet seviyesindeki emekli maaşlarını bile artıramayanlar, kalkmış İstanbul'u yönetmek istiyorlar. TOKİ sosyal konutlarını bitireyemeyen, imar affı ile depreme dayanıksız yapıları resmileştiren, İliç'te maden felaketinin altında imzası olan, Emlak Konutu zengin müteahhitlere peşkeş çeken, tarihi ve turistik yerlerin yağmalanmasına göz yuman Murat Kurum'a Mehmet Şimşek neden destek istiyor? Yoksa emekliye vermedikleri kaynağı Kanal İstanbul'a mı aktaracaklar? Ülke ekonomisinin büyük sıkıntıları devam ediyor. enflasyon, yüksek faiz, güvensizlik, belirsizlik, işsizlik, artan yoksulluk, gelir adaletsizliği... Son olarak Şimşek'e diyorum ki, sen işine bak, İstanbul'u bize bırak!"