Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında, "Kürt sorunu silahla değil siyasetle, yasaklarla değil özgürlüklerle, inkarla değil eşit yurttaşlıkla çözülür" dedi.

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Kaya, konuşmasına önceki CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in yaşamını yitirmesine ilişkin başsağlığı mesajıyla başladı. Kaya, ardından Kürt meselesinden kayyım uygulamalarına, ekonomik sorunlardan bölgesel barışa kadar çeşitli başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır'ın Türkiye'nin barışı ve huzuru açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Kaya, geçmişte yaşanan acıların ardından artık barışın güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Diyarbakır'dan yalnızca Diyarbakır'a değil, 86 milyon yurttaşımıza sesleniyoruz. Çünkü Diyarbakır'ın barışı Türkiye'nin barışı, Diyarbakır'ın özgürlüğü Türkiye'nin özgürlüğü, Diyarbakır'ın huzuru Türkiye'nin huzurudur. Bu kadim topraklar çok acılar gördü. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi, ocaklara ateş düştü, insanlarımız doğdukları topraklardan ayrılmak zorunda kaldı. Şehit anaları ağladı, barış anaları ağladı. Ama anaların gözyaşlarının rengi, dili, kimliği yoktur. Bir annenin evladına duyduğu özlem Türkçe de olsa Kürtçe de olsa aynı acıdır. Artık bu topraklarda analar ağlamasın, gençler ölmesin, insanlarımız acılarıyla değil, umutlarıyla yaşasın."

"KÜRT SORUNU İNKARLA DEĞİL, EŞİT YURTTAŞLIKLA ÇÖZÜLÜR"

CHP'nin Kürt meselesine ilişkin yaklaşımının geçmiş yıllarda hazırlanan raporlara dayandığını ifade eden Kaya, çözümün demokrasi, hukuk ve eşit yurttaşlık temelinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin yaklaşımı yeni değildir. 1989'dan 2026'ya uzanan sosyal demokrat siyasi geleneğimizin hazırladığı raporlarda Kürt kimliğinin tanınması, anadil üzerindeki yasakların kaldırılması, demokratikleşme, eşit yurttaşlık ve bölgesel kalkınma savunulmuştur. Bugün de aynı kararlılıkla ifade ediyoruz: Kürt sorunu silahla değil siyasetle, yasaklarla değil özgürlüklerle, inkarla değil eşit yurttaşlıkla çözülür! Türkiye'nin bütün sorunlarını demokrasi, hukuk ve ortak akılla çözebileceğine inanıyoruz. Bu anlayış, ülkemizin birliğinin ve bütünlüğünün de temel güvencesidir."

"ÇÖZÜMÜN ADRESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'DİR"

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen sürecin toplumsal güven ve hukuki güvencelerle desteklenmesi gerektiğini söyleyen Kaya, çözümün adresinin TBMM olduğunu kaydetti. Kaya, şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda devletin ortaya koyduğu iradeyi ve siyasi zeminde atılan adımları ülkemizin geleceği açısından önemsiyoruz. Terörün sona ermesi, silahların tamamen susması ve toplumsal barışın sağlanması hepimizin ortak hedefidir. Bu sürecin başarıya ulaşması için şeffaflık sağlanmalı, toplumsal güven güçlendirilmeli ve hukuki güvenceler oluşturulmalıdır. Çözümün adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletin iradesini temsil eden Meclis, süreci ortak akılla yürütmeli ve toplumsal mutabakatı sağlamalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tarihi sorumluluğun dışında kalamayız. Yapıcı önerilerimizle sürece katkı sunmayı, demokratik ve hukuki güvencelerin oluşturulmasını görev biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefini yalnızca silahların susmasıyla sınırlı görmüyoruz. Bu hedefi demokrasinin, huzurun, güvenin ve kardeşliğin kalıcı olduğu bir Türkiye'nin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Bu tarihi fırsatın heba edilmemesi için siyasi hesapların ötesinde; amasız, fakatsız Türkiye'nin geleceğini önceleyen bir anlayışla hareket edilmelidir."

"KAYYIM UYGULAMALARINA SON VERİLMELİ"

Kaya, barış ve demokrasi tartışmalarının halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeden bağımsız ele alınamayacağını belirterek kayyım uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulundu. Kaya, şöyle konuştu:

"Bir taraftan barıştan söz ederken diğer taraftan halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeyi yok sayamayız. Diyarbakır'da, Van'da, Hakkari'de, Mardin'de, İstanbul'da halkın iradesi aynı demokratik güvencelere sahip olmalıdır. Halkın hangi partiye oy verdiğine bakılmaksızın seçme ve seçilme hakkına saygı gösterilmelidir. Demokrasi bir şehirde var, başka bir şehirde yok olamaz! Kayyım uygulamalarına son verilmeli, halkın iradesine saygı gösterilmelidir."

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMALIDIR"

Yargı kararlarının uygulanması, siyasetçilerin, gazetecilerin ve bilim insanlarının özgürce faaliyet yürütebilmesi gerektiğini belirten Kaya, temel hak ve özgürlüklerin kalıcı barışın koşullarından biri olduğunu söyledi. Kaya, şu görüşleri dile getirdi:

"Selahattin Demirtaş ve hukuksuz biçimde özgürlüklerinden yoksun bırakılan diğer siyasetçiler özgürlüklerine kavuşmalıdır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmalıdır. Gazeteciler özgürce yazabilmeli, belediye başkanları halka hizmeti özgürce yapmalı ve bilim insanları özgürce araştırabilmeli, siyasetçiler özgürce siyaset yapabilmelidir.

İnsanlarımız anadillerini konuşabilmeli, kültürlerini yaşatabilmeli, kimliklerini özgürce ifade edebilmelidir. Biz kimseye ayrıcalık istemiyoruz. Herkes için adalet, herkes için hukuk, herkes için özgürlük istiyoruz! Çünkü hukukun üstünlüğü ve temel hakların güvence altına alınması, kalıcı barışın vazgeçilmez koşuludur.

Diyarbakır'ın da Türkiye'nin de en temel sorunlarından biri derinleşen yoksulluk ve gelir adaletsizliğidir. Yolsuzlukların bedelini emeklilerimiz, işçilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız ve çocuklarımız ödüyor. Emeklilerimiz geçinemiyor, gençlerimiz iş bulamıyor, çiftçilerimiz ürettiğinin karşılığını alamıyor, çocuklarımız okula aç gidiyor. Diyarbakır'da gençlerin işsizlik nedeniyle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalmasını kabul etmiyoruz.

Halkın kaynakları bir avuç ayrıcalıklı kesime değil; eğitime, sağlığa, üretime ve istihdama ayrılmalıdır. Diyarbakır'ın bereketli topraklarında tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm geliştirilmeli; gençlerimiz kendi topraklarında geleceklerini kurabilmelidir. Terörün sona ermesiyle oluşacak ekonomik olanaklar halkın refahına dönüşmelidir. Barışın ekonomik karşılığı üretim, istihdam ve refah; insani karşılığı özgürlük, güven ve huzurdur. Barışın kazananı yalnızca Diyarbakır değil, bütün Türkiye olacaktır."

"SİLAHLAR SUSSUN, DİYALOG GÜÇLENSİN, HALKLAR KAZANSIN, BARIŞ KALICI OLSUN"

Türkiye'de kalıcı barışın bölgedeki gelişmelerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyleyen Kaya, Irak ve Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki sorunların diyalog ve hukuk yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Kaya, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kalıcı barışı, bölgemizin barışından bağımsız değildir. Irak'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve federal anayasal yapısına saygı duyuyoruz. Bağdat ile Erbil arasındaki anlaşmazlıkların anayasal hukuk temelinde, Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi ayrılıkların ise diyalog ve uzlaşmayla çözülmesini temenni ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika anlayışı bağımsızdır.

Hiçbir küresel gücün, bölgesel aktörün ya da siyasi partinin çıkarlarına göre şekillenmez. Türkiye'nin ulusal çıkarlarını, halkların demokratik kazanımlarını, uluslararası hukuku ve barışı esas alır. Başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmeden, iyi komşuluk ilişkilerini ve bölgesel dayanışmayı güçlendirmek temel ilkemizdir. Ortadoğu'nun geleceği savaşlarla değil barışla, ayrılıklarla değil dayanışmayla, dış müdahalelerle değil halkların özgür iradesiyle kurulmalıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesiyle Diyarbakır'dan bütün bölgeye sesleniyoruz: Silahlar sussun, diyalog güçlensin, halklar kazansın, barış kalıcı olsun."

"CUMHURİYETİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ!"

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırmak istediklerini vurgulayan Yıldırım Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu çözüm anlayışının temelinde doğrulanabilir silahsızlanma, demokratik reformlar, bölgesel güvenlik ve Türkiye'nin egemenliğini koruyan bağımsız bir yaklaşım vardır. Bu anlayışın merkezinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, hukuk devleti ve eşit yurttaşlık bulunmaktadır. Diyarbakır'dan bir kez daha ifade ediyorum: Barış, bir siyasi partinin değil, 86 milyonun ortak geleceğidir. Türk'ün de Kürt'ün de hakkı eşittir. Alevi'nin de Sünni'nin de hakkı eşittir. Bu ülkede yaşayan herkes, kimliği ve inancı ne olursa olsun, eşit yurttaştır.

Biz çocuklarımıza çatışmaların, yoksulluğun ve yasakların değil; barışın, özgürlüğün ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandıracağız. Sözlerimi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu sözleriyle bitiriyorum: 'Benim ne hakkım varsa Kürt vatandaşımızın da o hakkı olacak' bu kadar basit."