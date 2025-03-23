CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş: ""Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Belediye Başkanı'dır. Makamına Dönecektir" - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş: ""Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Belediye Başkanı'dır. Makamına Dönecektir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Bu iktidar şunu bilsin: Türkiye’yi yedi düvel emperyalistler teslim alamadı. Anayasa’ya karşı, hukuka karşı, insan haklarına karşı, halkın iradesine karşı her şey bu halktan tokatını yiyecektir. Ekrem İmamoğlu İstanbul’un Belediye Başkanı’dır. Makamına dönecektir ve Cumhurbaşkanı adayı olarak bir sonraki cumhurbaşkanımız olacaktır" dedi.

23.03.2025 17:17  Güncelleme: 17:51
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(İSTANBUL)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Bu iktidar şunu bilsin: Türkiye'yi yedi düvel emperyalistler teslim alamadı. Anayasa'ya karşı, hukuka karşı, insan haklarına karşı, halkın iradesine karşı her şey bu halktan tokatını yiyecektir. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Belediye Başkanı'dır. Makamına dönecektir ve Cumhurbaşkanı adayı olarak bir sonraki cumhurbaşkanımız olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullandı. CHP Üsküdar İl Başkanlığı binası önünde açıklama yapan Özçağdaş, şunları söyledi:

"Üsküdar'dayız. On binlerle beraberiz. İnanılmaz bir ilgi var. Yurttaşlarımız her yerdeler. Yüzlerce metre kuyruk var. 17 sandık var sadece üye olmayanlar için kurulmuş. Üyeler beş katlı binada sıralar halinde oy kullanıyorlar. Üsküdar İlçe Başkanımız ile birlikteyiz. Üsküdarlılar, Tayyip Erdoğan'ın 19 Mart yargı darbesine hak ettiği cevabı veriyorlar. Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbeye, İstanbulluların iradesine yönelik yapılan darbeye yoğun bir katılımla büyük bir cevap veriyorlar. Her yer kapanmış durumda. Bu iktidar şunu bilsin: Türkiye'yi yedi düvel emperyalistler teslim alamadı. Anayasa'ya karşı, hukuka karşı, insan haklarına karşı, halkın iradesine karşı her şey bu halktan tokatını yiyecektir. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Belediye Başkanı'dır. Makamına dönecektir ve Cumhurbaşkanı adayı olarak bir sonraki cumhurbaşkanımız olacaktır."

"Artık sürdürülebilir bir durum yok"

İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar da "Bu hareket artık siyasal bir toplum hareketi olmaktan çıkmış artık toplumun kanayan, kanatılan vicdanına parmak basılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ekrem İmamoğlu ile son bulan bu baskıcı, zorbacı durum buradaki bütün halkın vicdanına tak ettirmiştir ve bu halkın bugün asıl buraya toplanma sebebi budur. Artık sürdürülebilir bir durum yok. İktidarın vatandaşa, ülkeye katabileceği bir şey artık yok. Zorbalayarak, baskılayarak gideceği bir yer de kalmamıştır. Tüm yollar tıkanmıştır. Halka karşı direnmenin hiçbir anlamı olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bütün diktatörlerin yenildiği gibi Recep Tayyip Erdoğan da bu vesile ile yenilecektir ve iktidarı son bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş: ''Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Belediye Başkanı'dır. Makamına Dönecektir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş: ""Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Belediye Başkanı'dır. Makamına Dönecektir" - Son Dakika
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