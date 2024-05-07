CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 20 bin öğretmen atama açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 20 bin öğretmen atama açıklamasına tepki gösterdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin öğretmen atama açıklamasına tepki gösterdi. Öğretmenlerin aylardır beklediği atama umutlarının yerle bir olduğunu belirten Özçağdaş, Türkiye'de yapılan çalışmalara göre norm kadro açığının 91 binin üzerinde olduğunu, emekli olan öğretmenlerin yerine dahi yeterli sayıda atama yapılmadığını ifade etti. Öğretmen sayısının yetersiz olmasının kalabalık sınıflara ve eğitimin niteliğinin azalmasına neden olduğunu vurgulayan Özçağdaş, mülakat sistemi ve yetersiz atama sayısıyla mücadele edeceklerini söyledi.

07.05.2024 15:06
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin öğretmen atama açıklamasına ilişkin; "Öğretmenlerin aylardır beklediği atanma umutları yerle bir oldu. Dün kabineden sonra Cumhurbaşkanı'nın bu sayıyı paylaşmaması zaten hükümetin az bir sayı ilan edeceğinin de göstergesiydi. Türkiye'de yapılan çalışmalara göre 91 binin üzerinde norm kadro açığı var. Sayıştay raporlarına göre 138 bin. Bizzat şimdiki MEB Bakanı'na göre 68 bin, geçen yıl emekli olan öğretmen sayısı ise 23 bin 670. Yani 20 bin sayısı emekli olan öğretmenlerin yerine dahi yeterli sayıda atama yapılmadığını gösteriyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin öğretmen atama açıklamasına tepki gösterdi. Öğretmenlerin aylardır beklediği atama umutlarının yerle bir olduğunu belirten Özçağdaş, şunları söyledi:

"MEB Bakanı Yusuf Tekin sabah saatlerinde 20 bin öğretmen ataması yapılacağını kamuoyuyla paylaştı. Dün kabineden sonra Cumhurbaşkanının bu sayıyı paylaşmaması zaten hükümetin az bir sayı ilan edeceğinin de göstergesiydi. Türkiye'de yapılan çalışmalara göre 91 binin üzerinde norm kadro açığı var. Sayıştay rapolarına göre 138 bin. Bizzat şimdiki MEB Bakanına göre 68 bin, geçen yıl emekli olan öğretmen sayısı ise 23 bin 670. Yani 20 bin sayısı emekli olan öğretmenlerin yerine dahi yeterli sayıda atama yapılmadığını gösteriyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öğretmen yetiştirme ve geliştirme politikası olmaması nedeniyle her yere üniversite, fakülte, kadro vererek 1 milyona yaklaştırmış oldukları atanmayan öğretmenlerimiz için çok önemli bir sorun. Büyük bir hayal kırıklığı. Öğretmenlerimmizle dayanışma içerisinde olacağımıız, bu mücadelenin parçası olmaya devam edeceğimi tekrar söylemek isterim. Ama bu yalnızca öğretmenlerimiz açısından problem değil. Aynı zamanda öğrencilerimiz açısından da bir problem. Çünkü öğretmen sayısının yetersiz olması kalabalık sınıflara ve bunun doğal sonucu olarak da eğitimin niteliğinin azalmasına neden oluyor. Sayın Bakan bugün yine her zamanki gibi müfredat ve mülakatla ilgili konularda da bilindik görüşleri tekrarladı. Mülakatla ilgili olarak tüm kamuoyunun da malumu olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanı seçim bildirgesini açıklarken kamuda mülakatı kaldıracaklarını söylemişti. Üstüne bir önceki dönemin MEB Bakanı artık sadece KPSS ile öğretmen alacağız demişti. Maalesef Yusuf Tekin ve onunla birlikte çalışan kadrolar, MEB içerisinde partizanca bir kadrolaşmanın ana amacı olarak mülakat sistemini görüyorlar. Mülakat sistemi öğretmenlerimizin emeğine, liyakatına karşı olan sistemdir. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nı ve onun görevlendirdiği bakanlarını kamuoyuna verdikleri sözün arkasında durmaya davet ediyoruz. Gerek mülakatla gerekse yetersiz atama sayısıyla mücadele etmeye devam edeceğiz. CHP olarak öğretmenlerimizin sorunlarını dile getirmeye, öğrencilerimizin ve velilerimizin ihtiyaçlarını yüksek sesle kamuoyuyla paylaşmaya ve yaşadığımız sorunlara çözümler üretmeye devam edeceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 20 bin öğretmen atama açıklamasına tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

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