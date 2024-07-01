CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'ndan Kabotaj Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'ndan Kabotaj Bayramı Mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, CHP iktidarında Denizcilik Bakanlığı'nın tesis edileceğini belirtti. Bağcıoğlu, denizcilik sektöründeki sorunların çözümü için bilgi, tecrübe ve liyakat çerçevesinde koordinasyonun etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

01.07.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yayınladığı 1 Temmuz Kabotaj Bayramı mesajında, "Tüm sorunların bilgi, tecrübe ve liyakat çerçevesinde çözümü, kurumlar arasında ve sektör içerisinde koordinasyonun etkin bir şekilde yürütülmesi ve denizciliğin Türk'ün milli ülküsü haline getirilmesi maksadıyla CHP iktidarında Denizcilik Bakanlığı tesis edilecektir. 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nda, büyük önder Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm Türk denizcilerini saygı ve minnetle anıyor, görevi başındaki donanmamız ve ticaret filosundaki denizcilerimize hayırlı seyirler ve görevler diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladığı bir mesaj yayınladı. Bağcıoğlu'nun mesajı şöyle:

" Türkiye'nin denizcilik tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nın 98'inci yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Bu özel gün, Türk kara sularında, nehirlerimizde ve göllerimizde gemi bulundurma, taşıma ve deniz ticaretini yönetme hakkının (kabotaj hakkı) yabancılardan Türk vatandaşlarına geçişinin sembolüdür. 1926 yılında yürürlüğe giren ve denizcilikte tam bağımsızlığı sağlayan Kabotaj Kanunu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal bağımsızlık ve egemenlik yolunda attığı en önemli adımlardan biridir. Bu kanunla birlikte, Türk ulusu kendi kara sularındaki denizcilik hakkını geri almış ve denizciliğimizin gelişmesi için sağlam bir temel oluşturulmuştur.

"Kabotaj Kanunu'nun amaç ve işleyişine aykırı özelleştirme uygulamaları da son dönemde artmıştır"

Deniz ticaret filomuz ve donanmamız adeta etle tırnak gibi kenetlenmiş ve Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana Türk denizcileri daima birbirine saygı ve sevgiyle bağlanmıştır. Ticaret filomuzla donanmamız adeta birbirinin lokomotifi olmuş yaşanan olumsuzluklara beraber göğüs germiştir. Bununla beraber Kabotaj Kanunu'nun amaç ve işleyişine aykırı özelleştirme uygulamaları da son dönemde artmıştır. Özellikle 26 limanımızın özelleştirilmesi, milli güvenlik sorunlarına neden olacak boyuttadır. Son olarak yine bu hafta Meclis Genel Kurulu'na sunulan bir kanun tasarısı, Kabotaj Kanunu'nun ruhuna aykırı bir düzenleme içermektedir. Bu tasarı, İstanbul ve Çanakkale Boğazları dışında kalan tüm limanlarda ve iç sularda kılavuzluk ve römorkör hizmetlerinin özelleştirilmesinin önünü açmaktadır. Bu durum, denizcilik sektörümüzün milli çıkarlarını zedeleyebilecek ve denizlerimizdeki bağımsızlığımızı tehlikeye atabilecek niteliktedir.

"Ülkemizde iktidarlar tarafından denizcilik bir türlü öncelikli olmamıştır"

Ülkemizde iktidarlar tarafından denizcilik bir türlü öncelikli olmamıştır. Türk vatandaşları büyük ölçüde karayolu ulaşımına zorunlu bırakılmıştır. Benzer şekilde uluslararası yolcu ve yük taşımacılığında arzu edilen hedefler bir türlü tutturulamamıştır. Türk gemi adamı çalıştırmayan büyük ölçekli Türk denizcilik şirketlerinin mevcudiyeti de dikkat çekici ve üzücüdür. Türk gemi adamalarının maaş seviyesi dünya standartlarının altındadır. Kullanım ömrünü tamamlamış gemiler, hizmette tutulmuş ve kontrol mekanizması eksikliği nedeniyle maalesef üç ay içerisinde iki deniz kazasında denizcilerimiz hayatlarını kaybetmiştir. Fedakarca görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığının, uygun nitelikli arama kurtarma helikopteri projesinin gerçekleştirilememesi, Türk arama kurtarma bölgesindeki faaliyetlerini tahdit etmektedir. Sondaj gemilerimizde Türk personelin meslekte yükselmesine engel olunmakta, stratejik pozisyonlarda yabancı personel görev yapmaktadır.

"CHP iktidarında Denizcilik Bakanlığı tesis edilecektir"

Tüm bu sorunların bilgi, tecrübe ve liyakat çerçevesinde çözümü, kurumlar arasında ve sektör içerisinde koordinasyonun etkin bir şekilde yürütülmesi ve denizciliğin Türk'ün milli ülküsü haline getirilmesi maksadıyla CHP iktidarında Denizcilik Bakanlığı tesis edilecektir. 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nda, büyük önder Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm Türk denizcilerini saygı ve minnetle anıyor, görevi başındaki donanmamız ve ticaret filosundaki denizcilerimize hayırlı seyirler ve görevler diliyorum. Allah selamet versin."

Kaynak: ANKA

Kabotaj Bayramı, Yankı Bağcıoğlu, Denizcilik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'ndan Kabotaj Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
21:48 ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 22:15:32. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'ndan Kabotaj Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement