CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti

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HABER: ECE AZAK/ KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir'de Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini (ŞAGAD) ziyaret etti. Şehit aileleri ile gazilerin ekonomik ve sağlık sorunlarına işaret eden Bağcığlu, "Gazilerimiz ve şehit aileleri bizim göz bebeğimiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu siyaset üstü görmekle beraber parti olarak bütün gayretimizi, bu sorunların duyurulmasına, elimizden geldiğince çözüm önerileri üretilmesine harcayacağımızı bilmenizi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir'de Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine (ŞAGAD) ziyarette bulundu. Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelen Bağcığlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şehitlerimiz toprak altındaki ulu köklerimiz, gazilerimiz de Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi yaşayan anıtlardır. Türk milleti olarak onlara büyük vefa borcumuz var. Bu çerçevede biz de elimizden geldiğince bölgemizdeki ve Türkiye çapındaki şehit, gazi derneklerini ziyaret ederek dernek üyeleriyle, başkanlarıyla istişarede bulunuyoruz. Ayrıca derneklerle sınırlı kalmayarak ikili ilişkilerimizle, şehit ailelerimizle, gazilerimizin sorunlarını dinlemek, sorunlarını öğrenmek ve bunları gündeme getirmek, gerekli düzeltici tedbirleri almak için girişimlerde bulunmaya çalışıyoruz.

"MAAŞLARI İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYACAK DURUMDA"

Şehit aileleri ile gazilerin yaşadıklarını sorunlara değinen Bağcıoğlu, "Öncelikli sorun sağlık sorunları ama sağlık sorunundan önce mutlaka vurgulamam gereken bir husus da toplumun tüm katmanlarının yaşadığı ekonomik zorluklar. Şehit aileleriyle, gazilerin şu anda aldıkları maaş kesinlikle yaşamın gereklerini, ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda." dedi. Bu durumun mutlaka düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Bağcıoğlu, bu konuda verilen kanun teklifleri bulunduğunu, bunun takipçisi olacaklarını söyledi.

"FİZİK TEDAVİ MERKEZİ İŞLEVİNİ TAM YERİNE GETİREMİYOR"

Gazilerin sağlık sorunlarına işaret eden Bağcıoğlu, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık sisteminin ilga edilmesi, kapatılmasından sonra Sağlık Bakanlığımıza devredilen Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin şu anda işlevini tam yerine getirmediğini değerlendiriyoruz. Gazilerimizin protez, ortez, tekerlekli sandalye gibi acil ihtiyaçları için 5-6 ay gibi sürelerde beklediklerini görüyoruz Sosyal Güvenlik Kurumunun kuru sabit tutması, döviz kurundaki dalgalanmalar, bir kısım ücretin bu çok gerekli hayati aparatlardaki ücretin, gazilerin kendileri tarafından ödenmesini gerektiriyor. Tek rapor, şu anda Sağlık Bakanlığı, Gaziler Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Merkezinde veriliyor, bu cihazların ve sistemlerin temin edilmesine yönelik. Gazilerimiz Ankara'ya gitmek zorunda kalıyorlar. Genelde yatışlı hasta oldukları takdirde bu merkezde ücretlerinin bir kısmını kendileri ödemek zorunda kalıyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi süreç 5-6 ayı buluyor ve bu çok ciddi, üzerine eğinilmesi gereken bir sorun."

"ÜCRET ALINMAMASI GEREKİRKEN BİR MİKTAR RÜCU EDİLİYOR"

Özel hastanelerde yaşanan sorunlara da değinen Bağcıoğlu, "Özel hastanelerde ücret alınmaması gerekirken yine bir miktar, gazilerimize, şehit yakınlarına rücu ediliyor. Yasal düzenlemelerin kesinlikle uygulanması, özel hastanelerin bu konuda ikaz edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazilerin birçok sorunu bulunduğunu ancak özellikle sağlık sorunları konusunda şikayetleri olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, "Bunları Sağlık Bakanlığımıza da duyurduk. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da duyurduk. Lütfen bu konuya gerekli ihtimamı, gerekli ilgiyi gösterin. Gazilerimiz ve şehit aileleri bizim göz bebeğimiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu siyaset üstü görmekle beraber parti olarak bütün gayretimizi bu sorunların duyurulmasına, elimizden geldiğince çözüm önerilerinin üretilmesine harcayacağımızı bilmenizi istiyorum." şeklinde konuştu.