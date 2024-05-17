CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Hemşirelerimizin sorunları görmezden geliniyor

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Hakkınız ödenmez deyip hakkı ödenmeyen meslek gruplarının başında gelen hemşirelerimizin sorunları ve talepleri görmezden geliniyor" dedi.

Zeliha Aksaz Şahbaz, her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Hemşirelik Haftası'nın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda hemşirelerin karşılaştığı sorunların ve taleplerin de dile getirildiği ve çözüm yollarının ele alındığı bir zemin olarak görülmesi gerektiğine dikkati çeken Şahbaz, şunları kaydetti:

"Toplum sağlığı için canla başla çalışan, büyük bir özveriyle gecelerini gündüzlerine katarak, gerektiğinde ailelerinden ve sevdiklerinden dahi ödün vermek durumunda kalan hemşireler, büyük bir saygıyı ve minneti hak ediyorlar. Hemşire huzurlu ortamlarda, şiddetten uzak çalışabilmelerini sağlayabilmek, yalnızca hemşireler için değil, tüm toplumun mutluluğu için büyük önem arz etmektedir.

Ülkemizde hemşire sayısının yetersizliği, ciddi bir sorun teşkil etmektedir. OECD verilerine göre, Türkiye'de 1000 kişi başına düşen hemşire sayısı sadece 2,8 iken, OECD ortalaması 9,2'dir. Bu durum, sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkilemekte, hemşirelerimizin üzerindeki iş yükünü artırmaktadır. Ayrıca, kamusal istihdamın daraltılması nedeniyle birçok hemşiremiz işsiz kalmış, özel sektörde veya kamuda düşük ücretle, iş tanımı dışında sözleşmeli statüde çalışmak zorunda kalmıştır. Resmi rakamlara göre, şu anda 30 binden fazla hemşire iş beklemektedir.

"HEMŞİRELERİMİZİN ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİ"

Hemşirelerimizin görev tanımları net bir şekilde belirlenmeli, özlük hakları iyileştirilmelidir. Kamuda hemşire atamaları liyakate uygun bir şekilde yapılmalıdır. Aile yaşamlarını bozan, ekonomik dengelerini sarsan sorunlarına kalıcı çözümler üretilmelidir. Sağlıkta dönüşüm adı altında yürütülen politikalar, hemşirelerimizi olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Hemşirelerimizin huzurlu ortamlarda, şiddetten uzak çalışabilmeleri sağlanmalıdır. Bu sadece hemşirelerimiz için değil, tüm toplumun mutluluğu için büyük önem taşımaktadır.

CHP olarak, iktidarımızda hemşirelerimizin ve tüm sağlık emekçilerinin güvenle, mutlu ve huzurla çalışacaklarını taahhüt ediyoruz. Hemşirelerimizin sorunlarına kalıcı çözümler getireceğiz. Onların haklarını koruyacak, emeklerini göreceğiz. Sağlık sistemimizi güçlendirmek için gerekli adımları atarak, hemşire atamalarında liyakate uygun istihdamı artıracağız. Böylece, hemşirelerimizin üzerindeki iş yükü azalacak, hak ettikleri şartlarda çalışabileceklerdir.

Bu vesileyle, tüm hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası'nı kutluyor, fedakarlıklarına ve üstün emeklerine şükranlarımı sunuyorum. Sağlık sistemimizin en önemli unsurları olan hemşirelerimize olan minnet borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak, iktidarımızda onların sorunlarına kalıcı çözümler bulacağımızdan emin olabilirsiniz."