CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek: Millet Sandığı Bekliyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek: Millet Sandığı Bekliyor

28.05.2025 20:26  Güncelleme: 20:46
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul'da düzenlenen mitingde, milletin bir an önce sandığı beklediğini ve tutuklu cumhurbaşkanı adaylarının serbest kalmasını istediklerini belirtti. Zeybek, iktidarın yargı eliyle siyaset dizayn ettiğini ve halkın pahalılık ve yoksullukla mücadele ettiğini vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Verilen mesaj çok açık, millet sandığı bir an önce istiyor. Sandığın gelmesini ve 15,5 milyon oyla seçilmiş cumhurbaşkanı adayımızın da serbest kalmasını istiyoruz." dedi.

CHP, Esenler Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor. Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şunları söyledi:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçim sırasındaki mitingine gelmiştim. Devasa bir coşku vardı. Bugün benzer bir kalabalığı Sayın Genel Başkanımızın mitinginde olacağını görüyoruz. Şimdiden dolmaya başladı. Bu tabii bizim aralıksız olarak her çarşamba İstanbul'da, hafta sonları da Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde yaptığımız mitinglerin devamı.

Verilen mesaj çok açık, millet sandığı bir an önce istiyor. Sandığın gelmesini ve 15,5 milyon oyla seçilmiş cumhurbaşkanı adayımızın da serbest kalmasını istiyoruz. Hala iddianame yok. Ben bugün Silivri Cezaevi'ndeydim. Ekrem İmamoğlu ve tutuklu diğer belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle görüştüm. İddianame yok. Ortada deliller yok. Sadece mahkemeler eliyle, savcılık marifetiyle tanıklara gerçek olmayan beyanları ifşa etmeleri ve bunun altına imza atmaları isteniyor. Bu sayede serbest kalacakları inandırılmaya çalışılıyor. Hani madem ki büyük bir dosya vardı. Hani her şeye ulaşmışsınız? O zaman niçin? Bir şey varsa yargılansın. Ama niye tutuklu? Bu nedir? Birinci, ikinci, üçüncü dalga.

'Yargı eliyle siyaset dizayn edilmeye çalışılıyor'

Her hafta operasyon yapıyorsunuz. ya bir büyükşehir belediye başkanının özel kalem müdüründen ne istiyorsunuz siz? Koruma müdüründen ne istiyorsunuz? Özel kalem müdürü telefonları bağlamış. Zaten bağlamazsa görevini yapmamış olur. Koruma müdürü Ekrem Başkanı korumuş. Adı üzerinde koruma görevi bu. Her türlü riske ve tehlikeye karşı korumak zorunda. Artık iş zıvanadan çıkmış durumda. Yargı eliyle siyaset dizayn edilmeye çalışılıyor. Ama bunun sonuçlarını milletimiz ödüyor. Pahalılıkla ödüyor, fakirlikle ödüyor, yoksullukla ödüyor. İktidar bunlarla uğraşmayacak. Bir kilo domates kaç para? Bir kilo kiraz kaç para? Bir kilo et kaç para? Bir kilo peynir kaç para? Emekli maaşıyla bir insan geçinebiliyor mu? Bunun peşine düşeceksin.

'AK Parti'nin kalesi malesi kalmadı'

Temmuz ayında emekli maaşına ve asgari ücrete gelecek olan zammı burada haykıracağız. Millet kötü durumda. Yoksulluk almış başını gidiyor. Sarayda yaşayanların tuzu kuru. Onlar rakipleriniz cezaevine tıkarak, diplomalarını iptal ederek onları siyasette oyuncu olmaktan çıkararak iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu milletimiz tarafından kabul görmedi. 75 milyar dolar rezervin 65 milyar doları buhar oldu gitti. On milyar dolar işçisine, emeklisine vermeyen iktidar Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde tutmak için 65 milyar doların buhar olmasına göz yumdu.

19 Mart'tan sonra Türkiye'de yaşayan herkes servetinin yüzde yirmisini, kazancının, geçiminin yüzde yirmisini bir operasyonla kaybetti. Buna dur diyeceğiz. Burası Esenler AK Parti'nin kurulduğundan beri yönettiği bir belediye. Ama artık Esenler'de bile miting yapacak bir iradeyi toplumda görüyoruz. AK Parti'nin kalelerini tek tek yıkıyoruz. Artık AK Parti'nin kalesi malesi kalmadı. Her yer milletin iradesinin gerçekleşeceği alanlardır. Bu iktidarın güçlü olduğu her yerde Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel hakkın hukukun ve adaletin yanında sesini yükseltmeye devam edecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek: Millet Sandığı Bekliyor - Son Dakika

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