CHP Genel Başkanı Özel'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla, ülkemizde adaleti, hukuku ve tam demokrasiyi hakim kılıncaya dek, tüm alanlarda ve tüm mekanlarda yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özgür Özel, mesajında, 105 yıl önce egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan eden TBMM'nin kuruluş yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Meclisin, yalnızca bağımsızlık mücadelesini yönetmekle kalmadığını aynı zamanda milletin iradesini yansıtan ve o iradeye göre şekillenen Cumhuriyet'in temellerini attığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Kurtuluş mücadelesi verdiğimiz o sıkıntılı günlerde, milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtarmış, 23 Nisan 1920 tarihinden itibaren ise milletimiz kendi kaderini tayin edebileceği hak ve imkanlara kavuşmuştur. Demokrasimiz yıllar içinde pek çok kez antidemokratik girişimlerle, darbelerle kesintilere uğratılmış olsa da her defasında milletimiz, iradesine sahip çıkmış ve cumhuriyetle gelen haklarını muhafaza etmiştir. Ancak kamu gücünü elinde bulunduran muktedirlerinin, demokrasimize yönelik saldırıları hala devam etmektedir. Bu kapsamda, 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe girişimi, siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen antidemokratik girişimlerin son halkası olmuştur. Ancak milletimizin bu darbeyi püskürten iradesi, tarih sayfalarına altın harflerle yazılmıştır."

"Meclis, milletin egemenliğinin yegane temsil makamıdır"

Özel, CHP'nin her türlü darbeyi, vesayeti ve gücünü milletten almayan yönetim anlayışını reddettiğini ifade ederek, milletin üzerinde hiçbir güç tanımadan, yollarına devam etmekte kararlı olduklarına dikkati çekti.

Bugün Meclisin yetkilerinin törpülendiğini, itibarının zedelendiğini vurgulayan Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Meclis, milletin egemenliğinin yegane temsil makamıdır. Bu makamı yeniden güçlendirmek, kuvvetler ayrılığını yeniden tesis etmek ve halkın sözünü yeniden hakim kılmak, hepimizin tarihsel sorumluluğudur. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla, ülkemizde adaleti, hukuku ve tam demokrasiyi hakim kılıncaya dek, tüm alanlarda ve tüm mekanlarda yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclisin tüm kahraman üyelerini ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ulusal egemenliğimizin yılmaz savunucusu tüm yurttaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum."