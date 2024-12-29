CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetinin dün İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi ve görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamayı değerlendirdi.
DEM Parti heyetini konuya ilişkin görüşmede bulunmak üzere kendilerinden randevu isteyeceğini belirten Özel, "Prensip olarak bütün partiler ile diyalog zeminindeyiz ve tüm iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Bizim sürece ilişkin yaklaşımımız net. Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf yürütülmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.
Özel, sözlerine şu şekilde devam etti: "En önemli kriterlerimizden birisi de şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesidir. Bu çerçevede gelişmeleri takip ediyoruz, henüz elimizdeki bilgiler derinlemesine bir yorum yapmaya yeterli değil. Detaylara hakim olunca, yetkili kurullarımızda değerlendirmeleri yapıp, kamuoyu ile paylaşacağız."
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır - Son Dakika
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