Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır - Son Dakika
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Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır

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DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özgür Özel, sürece yaklaşımlarının net olduğunu belirterek "Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

29.12.2024 17:33  Güncelleme: 18:58
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetinin dün İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi ve görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamayı değerlendirdi.

"BAŞINDAN BERİ ÇÖZÜM ZEMİNİNİN TBMM OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUYORUZ"

DEM Parti heyetini konuya ilişkin görüşmede bulunmak üzere kendilerinden randevu isteyeceğini belirten Özel, "Prensip olarak bütün partiler ile diyalog zeminindeyiz ve tüm iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Bizim sürece ilişkin yaklaşımımız net. Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf yürütülmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT AİLELERİNİN VE GAZİLERİMİZİN HASSASİYETLERİ GÖZETİLMELİ"

Özel, sözlerine şu şekilde devam etti: "En önemli kriterlerimizden birisi de şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesidir. Bu çerçevede gelişmeleri takip ediyoruz, henüz elimizdeki bilgiler derinlemesine bir yorum yapmaya yeterli değil. Detaylara hakim olunca, yetkili kurullarımızda değerlendirmeleri yapıp, kamuoyu ile paylaşacağız."

Özgür Özel\'den \'İmralı\' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Özgür Özel, DEM Parti, Politika, Güncel, İmralı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • monşer null:
    Aman Sen Eksik Kalma Zaten birşey elinden gelmiyor boş Kuru Kalabalık 87 42 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Ne iktidar ne muhalefet.Hiç birinizden hiç şey olmaz. sadece kendinizi düşünüp,ne kadar daha koltukta kalırım derdindesiniz. 66 12 Yanıtla
  • Murat Ergin:
    Hade ordan müşrik kendi beşeri kanunlarını kurandan üstün görüyorlar. 42 33 Yanıtla
  • Tarık:
    hani bahçeli haindi hani CHP noldu. 54 14 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Hükümetin yaptığı sadece gündem değiştirmek 42 21 Yanıtla
  • Emre2000?:
    boş ve işe yaramaz konuşuyor 49 14 Yanıtla
  • Emin Erol:
    sesleri çıkmıyor ki şehit ailelerin hepsi sine ye çekmiş 43 11 Yanıtla
  • abdullah kara:
    bunların şehit aileleri ile ilgili hassasiyetleri varmıydı?)) 36 16 Yanıtla
  • Emre2000?:
    parkta oyna bayyy 34 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Olursa Olsun Herşey Düzelecek 18 23 Yanıtla
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