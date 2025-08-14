Özgür Özel: Yolsuzlukların Hesabını Soracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Bayrampaşa'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

Yahya Kemal Parkı önünde toplanan kalabalığa hitap eden Özel, bu akşam bu otobüsün üstünde CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel değil, dedesi Üsküplü Abdullah Ağa, babaannesi Kırçovalı Pembe Ana olan, anneannesi Selanikli Sadriye Anne'nin torunu Özgür Özel'in olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir depreminin ardından iktidar ve muhalefete deprem için birlik çağrısı yaptığını kaydeden Özel, "Baktığınızda iktidarı, muhalefeti, belediyesi beraber çalışmak lazım, doğru. Ama bu İstanbul'un depremine karşı bir çalışan vardı. Arı gibi çalışan vardı. 1,3 milyon konutun deprem riski taşıdığı yerde, bu işin peşinde olan, planlarını yapan, en büyük hedefi İstanbul'u depremden kurtarmak olan Ekrem İmamoğlu'nun hem içeride tutuklu olması hem de Cumhurbaşkanı'nın böyle çağrılar yapması samimi değildir." ifadelerini kullandı.

Kendilerine oy vermeyenlerden değil, yolsuzluk yapanlardan, İmamoğlu'nu tutuklayanlardan hesap soracaklarını belirten Özel, kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya geldiklerini anlattı.

Geçen hafta Tuzla'da dile getirdiği tüm iddiaların kanıtlarını bugün akşamüstü 16.00'da HSK'ye teslim ettiklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Adalet Bakanı, bugün ben konuşurken kızmış, 'Lan' demişim, bana soruşturma açmış. Yok yok. Bak Adalet Bakanı ilan ediyorum, yarın 12.00'yi bekle. AK Parti kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor, yarın 12.00'yi bekle. Tayyip Bey, hani 'Turpun büyüğü heybede.' diyorsun ya. Heybede tutmayacağım, yarın 12.00'yi bekle. İmzalı, yazılı… Açık açık isimler yazıyor. Ak Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti çöküyor. Yarın AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi."

Memur ve memur emeklilerine sefaletin dayatıldığını öne süren Özel, ekonomiyi de devleti de AK Parti'den iyi yöneteceklerini savundu.

Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Aziz İhsan Aktaş'tan dosyası olan, en çok ona ihale veren bir belediye vardı. O belediye Cumhuriyet Halk Partiliydi. Tir tir titriyordu. Diyorduk ki 'Yolsuzluk yapmadıysan korkma.' Ama bir korkuyor, bir korkuyor. Topuklu efe, bugün topukları yağlamış. 'Topuklu efe' diye haksızca, hiç hak etmediği unvanları kendisine vermişiz bugüne kadar. Meğerse kendinden korkarmış. Buna dediler ki 'İşte Aziz İhsan Aktaş dosyan, ya hapse atıl ya AK Parti'ye katıl.' Ey topuklu efe, topuklayan efe. Oylar Cumhuriyet Halk Partisine verildi. Yazıklar olsun, haram zıkkım olsun, AK Parti'ye kaçıyorsun. AK Parti'ye geçeceği duyuldu, borsada şirketin dibe çökmüş değeri artıyor. Neden? AK Parti kurtaracakmış. AK Parti seni bugün kurtarır ama ne AK Parti'yi ne bu namussuzluğu bizim elimizden kimse kurtaramaz."