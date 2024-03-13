CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şırnak\'ta şehit olan polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı

Cevdet Yılmaz: Son 20 yılda 13 milyon ilave istihdam oluşturduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2004 ve 2005 yıllarında Türkiye'nin istihdamının 19 milyon olduğunu, bugün ise bu rakamın 32 milyonu aştığını belirtti. Yılmaz, üniversitelere verilen önemi vurgulayarak, genç nüfusu geleceğe daha güçlü hazırladıklarını ifade etti. Ayrıca, gençlere yönelik teşviklerle istihdamı kolaylaştırdıklarını ve kendi işini kuran gençlere destek verdiklerini söyledi.