CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilişinin 52. yılında anma törenine katıldı

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin 52. yılında Karşıyaka'da bulunan kabirlerinde gerçekleştirilen anmaya katıldı. Özel, son günlerde tartışılan "yumuşama" söylemlerini atıfta bulunarak, "Ne yumuşamasından bahsediliyor? ODTÜ'de izni verin bir görelim nasıl oluyor bu yumuşama? Taksim yasak, Devrim Stadı yasak... Normalleşelim. En çok ben istiyorum normalleşelim, yumuşayalım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 52'nci yılında Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Özel'e; Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Yalçın Karatepe, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Milletvekilleri Aliye Timisi Ersever, Aylin Yaman, Sema Dinçer, Sibel Suiçmez, Tekin Bingöl, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu eşlik etti.

Özel, beraberindekilerle birlikte Ankara İl Başkanlığı pankartının arkasında yürüdü. Özel'i karşılayanlar arasında Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş'te vardı.

Yürüyüş sırasında 80 yaşindaki bir kadın Özel'e sarılarak, "Yıkılıyorduk, tuttun bizi 80 yaşındayım senin için geldim" dedi. Özel'in boynunda Filistin bayrağı işlemeli atkı yer aldığı görüldü. Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarına karanfiller bıraktı ve dua etti.

CHP lideri Özgür Özel, Deniz Gezmiş'in mezarı başında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu anmaya katılan herkes 25 yaşındaki Deniz'in kardeşleridir, abileridir, yoldaşlarıdır. Onların yürüyüşü antiemperyalizm yürüyüşüdür. Deniz Gezmiş son sözlerini söylerken 'Yaşasın halkların kardeşliği' demiştir. 'Kahrolsun emperyalizm' demiştir. 'Yaşasın işçiler ve köylüler' demiştir. Bunları söyleyen 25 yaşındaki 3 genci bu hayattan kopardılar. Bugün halen Hüseyin ve Yusuf'u ODTÜ'deki stada 'devrim' yazısı yazdıkları statta hala ODTÜ öğrencilerine orada tören yapmalarını yasaklayan bi anlayış var.

"TAKSİM YASAK, DEVRİM STADI YASAK... NE YUMUŞAMASINDAN BAHSEDİLİYOR"

Birileri Türkiye'de bir başka tartışma başlatmak istiyor. Yumuşama olsun istiyor ve bu işin sonu anayasaya varsın istiyor. ODTÜ öğrencileri, 25 yaşındaki günahsız öğrencilerin yazdıkları statta tören yapamayacak ise ne yumuşamasından bahsediliyor? ODTÜ'de izni verin bir görelim, nasıl oluyo bu yumuşama? Taksim yasak, Devrim Stadı yasak. Normalleşelim. En çok ben istiyorum normalleşelim, yumuşayalım.

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen arkadaşlarımız Gezi'den içeride yatıyorsa kimse normalleşmeden bahsetmesin. Deniz'leri asanlar mahkeme kararına 'anayasal düzeni ortadan kaldırmak' yazdılar. Kardeşlerimizi, evlatlarımızı bu bahaneyle astılar. Oysa Deniz Anayasa'yı savunuyordu. Anayasal düzeni savunuyodu.

Bugün Anayasa çağrısı yapan ve yeni bi anayasa isteyen herkese diyoruz ki: Mevcut Anayasa'ya harfiyen uymadan Türkiye'de Anayasa'ya aykırı işler yapmaya devam ederek kayyım da atasan Anayasa'ya aykırıdır. Öbür taraftan serbestçe anayasal hakkını kullanmak isteyen işçiye, ODTÜ'lüye de izin vermeyince de siz Anayasa'ya uymuyorsunuz.

Burada bir Filistin atkısı var. Deniz Gezmiş'in davası aynı zamanda Filistin davasıdır. Deniz Gezmiş, Filistin'de el Fetih kamplarında İsrail zulmüne karşı direnmiştir.

"BÜTÜN CHP'LİLER DENİZ GEZMİŞ'TİR"

Deniz'in Filistin'de el Fetih kampındaki en yakın arkadaşı İsa... Deniz Gezmiş'e Filistin şiiri okur. Kitap arapçadır. Deniz Gezmiş, bir yandan arapça sökmeye, bir yandan da şiiri ezberlemeye çalışırken 'bu kitabın Türkçe'ye çevrilmesi lazım' der. O kitap Türkçe'ye çevrilir ama Deniz Gezmiş'ine eline hiç ulaşamaz. İsa, 2 sene önce ölmeden önce evladına bu kitabı verir ve 'Deniz Gezmiş'in izinden geçen birine verin bunu Türkiye'de' der. İsa'nın oğlu bu kitabı Türkiye'de Filistinli Öğrencilerinin Dernek Başkanı eliyle geçen hafta bana ulaştırdı. Filistinle dayanışan sözlerimiz Yaser Afarat ile Bülent Ecevit'in mücadelesidir. Bizim bizim mücadelemiz Bülent Ecevit'in mücadelesidir. Bu kitabı alıp kişisel kütüphaneme koymayacağım. Bu kitabı CHP'nin müzesine koyacağız. Devir teslimlerde CHP genel başkanları bir sonraki genel başkana verecekler. Çünkü Deniz Gezmiş'in yolundan giden tek başına Özgür Özel değildir, bütün CHP'liler Deniz Gezmiş'tir, Deniz Gezmiş'in yolundan yürümektediler.

Hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bora abinin şahsında Deniz Gezmiş'n kan bağı olan bütün akrabalarına başsağlığı diliyorum. Yusuf Aslan'ın, Hüseyin İnan'ın ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Hepimiz Deniziz, hepimiz Yusufuz, hepimiz Hüseyiniz, onların mücadelesi durmadı, sönmedi, mücadele sürüyor, mücadeleyi sürdürüyoruz."

Anmaya katılanlar "Deniz, Yusuf, Hüseyin mücadeleye devam" sloganları attı.

Özgür Özel, daha sonra Denizler'in avukatı Halit Çelenk ile 68 kuşağının önderlerinden Ulaş Bardakçı'nın mezarına karanfiller bıraktı ve dua etti.

Karşıyaka Mezarlığı'nda Deniz Gezmiş'in mezarına giden yola üzerinde parkayla çekilmiş olduğu fotoğraf asıldı. Gezmiş, Aslan ve İnan'ın mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, karanfiller bırakarak, saygı duruşunda bulundu.