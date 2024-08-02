CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı\'nın çeyrek final maçını izlemek için programını değiştirdi

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GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Paris Olimpiyatları'nda çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçını Paris'te izlemek amacıyla gelecek hafta planlanan programını değiştirdi.

Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 6 Ağustos Salı günü yapacağı çeyrek final karşılaşmasını izlemek üzere, kızı İpek Özel ile birlikte Paris'e gidecek.

Maça izlemek için gelecek hafta için planlanan programını değiştiren Özgür Özel, 4 Ağustos Pazar günü Kadın Kolları Olağan Kurultayı'na katılacak. CHP'nin önümüzdeki hafta içinde planlanan İl Başkanları Toplantısı ile Parti Meclisi toplantısı da pazar günü gerçekleştirilecek.