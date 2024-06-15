CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Adalet Yürüyüşü 7 Yaşında

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlattığımız dünya tarihinin en uzun soluklu sivil eylemi Adalet Yürüyüşü 7 yaşında. 86 milyon yurttaşımız için adaleti sağlayana, haksızlıkları sonlandırana kadar o mücadelemiz sürecek, o yürüyüşümüz devam edecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Yürüyüşü'nün yedinci yılı dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlattığımız dünya tarihinin en uzun soluklu sivil eylemi Adalet Yürüyüşü 7 yaşında. 86 milyon yurttaşımız için adaleti sağlayana, haksızlıkları sonlandırana kadar o mücadelemiz sürecek, o yürüyüşümüz devam edecek."