CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Necdet Sezer ve Özden Toker Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Genel Kurulu'na katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Necdet Sezer ve Özden Toker Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Genel Kurulu'na katılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Necdet Sezer ve Özden Toker Atatürkçü Düşünce Derneği\'nin Genel Kurulu\'na katılacak

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi'nde yapacağı 17. Olağan Genel Kurulu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve İnönü Vakfı Başkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker de katılacak.

01.06.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10.00 - Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi'nde yapacağı 17. Olağan Genel Kurulu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve İnönü Vakfı Başkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

17.40 - Gezi Parkı eylemlerinde polis tarafından öldürülen Ethem Sarısülük Güvenpark'ta anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA )

18.00- İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde "Karanlık gider, Gezi kalır" başlıklı basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da yapılacak olan AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Ahmet Necdet Sezer, İsmet İnönü, Özden Toker, Özgür Özel, Etkinlikler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Necdet Sezer ve Özden Toker Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Genel Kurulu'na katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:09 Afganistan’da tekne battı: 20 ölü Afganistan'da tekne battı: 20 ölü
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 11:44:07. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Necdet Sezer ve Özden Toker Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Genel Kurulu'na katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement