CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Necdet Sezer ve Özden Toker Atatürkçü Düşünce Derneği\'nin Genel Kurulu\'na katılacak

Güncel

10.00 - Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi'nde yapacağı 17. Olağan Genel Kurulu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve İnönü Vakfı Başkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

17.40 - Gezi Parkı eylemlerinde polis tarafından öldürülen Ethem Sarısülük Güvenpark'ta anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA )

18.00- İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde "Karanlık gider, Gezi kalır" başlıklı basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da yapılacak olan AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…