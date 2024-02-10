CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alper Gezeravcı'nın babasıyla görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alper Gezeravcı'nın babasıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alper Gezeravcı\'nın babasıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın babası Ali Baba Gezeravcı ile telefonla görüştü. Özel, telefon görüşmesinde, Alper Gezeravcı'nın bütün Türkiye'nin gururu olduğunu, ülkenin 'yüreği ağzında' Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu takip ettiğini söyledi.

10.02.2024 21:23
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın babası Ali Baba Gezeravcı ile telefonla görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, telefon görüşmesinde, Alper Gezeravcı'nın bütün Türkiye'nin gururu olduğunu, ülkenin "yüreği ağzında" Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu takip ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Alper Gezeravcı, Türkiye, Baba, Politika, Güncel, Son Dakika

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