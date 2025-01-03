CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ardahan'da Esnaflarla Bir Araya Geldi

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Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Yasin KABADAYI

(ARDAHAN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti ve esnaf ziyareti yaptı. Özel'i bir vatandaş sokakta durdurarak "Hoş geldiniz şehrimize. Soğuğu görüyor musunuz" dedi. Bunun üzerine Özel, "Bir tek soğuğu halledemeyiz CHP iktidar olunca. Onun dışında hepsi bende. Emekli maaşlarını, vergileri, hayat pahalığını hallederiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün bir dizi programa katılmak üzere Ardahan'a geldi. Özel'in bugün Ardahan'daki ilk durağı, partisinin il başkanlığı oldu. Özel, burada Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ve il örgütüyle bir araya geldi.

Özel, ardından Kongre Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretlerde Özel'e, Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Yalçın Karatepe ve Volkan Demir ile Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu eşlik etti.

Özgür Özel: "Bir tek soğuğu halledemeyiz CHP iktidar olunca. Onun dışında hepsini hallederiz"

Özel'i bir vatandaş sokakta durdurarak "Hoş geldiniz şehrimize. Soğuğu görüyor musunuz" dedi. Bunun üzerine Özel, "Bir tek soğuğu halledemeyiz CHP iktidar olunca. Onun dışında hepsi bende. Emekli maaşlarını, vergileri, hayat pahalığını hallederiz."

Esnaf: "Biz kışın sadece vergiye çalışıyoruz"

Özel'in ziyaret ettiği bir lokanta esnafı, "Biz kışın sadece vergiye çalışıyoruz. Yaz zaten kısa. Milletin alım gücü yok denecek kadar az. Bundan 10 yıl önce durumlar daha iyiydi. Bir sene öncesine göre biraz daha kötü" ifadesini kullandı. Özel ise, "Gerçek enflasyon yüzde 80. Asgari ücretliye yüzde 30 zam verdiler. Şimdi asgari ücretlinin alım gücünde yüzde 50 eksilme olacak" diye konuştu.

"Neredeyse dükkandaki mal kadar veresiye var"

Mesleğinin dedesinden kendisine kaldığını söyleyen bakkal esnafı vatandaşın alım gücünü "dükkan boş işte" diyerek anlattı. Kasada tuttuğu iki veresiye defterini Özel'e gösteren esnaf 100'ün üzerinde vatandaşın kendisine yaklaşık 300 bin lira borcu olduğunu söyledi. Özgür Özel, "Neredeyse dükkandaki mal kadar veresiye var yani" dedi.

Özel'in "Bu paranın ne kadarı geri gelir" sorusu üzerine, "Yaza kadar gelmez. Halkı idare etmek zorundayız. İnsanların maaşı yok. Yazın kurbanda, hayvanlar satılınca alacağım" yanıtını verdi. Esnafın veresiye defterini TL cinsinden tuttuğunu söylemesi üzerine Özgür Özel, "O zaman enflasyon da senden gidecek" dedi. Bunun üzerine esnaf, "Çok zor durumdayız. Vermesen komşumuz mağdur oluyor, versen biz mağdur oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"CHP iktidar olsun halledeceğiz hepsini"

Özel'in "Bu içecek kaç para? 50 lira. Şimdi sen onu bugün alana 50 lira yazıyorsun. Yazın geldi o zaman yüzde 50 enflasyon oldu yaza kadar bu oldu 75, sana gelip 50 verecek. Sen yenisini alacaksın 60'a bu sefer" sözleri üzerine esnaf "60-70'e alsak yine razıyız. O da yok. Alan da pişman satan da pişman" sözleri üzerine Özel, "Allah yardımcın olsun. İnşallah CHP iktidar olsun halledeceğiz hepsini. Bir tek bu soğuğunuzu halledemeyiz. O olmasa olmaz buranın da güzelliği o" yanıtını verdi.

Esnaf: "Asgari ücret yeterli değil"

Özel, bir diğer esnafa ise vatandaşın alım gücünü ve asgari ücrete gelen zammı sorması üzerine esnaf, "Düşük. Geçen seneye göre biraz daha düşük. Asgari ücret yeterli değil" yanıtını verdi.

Berber esnafı: "Saç sakal Covid'den önce 45 TL'ydi"

Özel'in berber dükkanındaki esnafa fiyatları sorması üzerine de esnaf; "Saç sakal 250 TL. Bir senedir aynı fiyat ondan önce 150 TL'ydi. Covid'den önce 45 liraydı. Yeni bir bildiri gelmiş ne kadar olmuş bilmiyoruz. Listeye göre belirliyoruz" yanıtını verdi.