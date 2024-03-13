CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak programında görevi sırasında trafik kazası geçirerek şehit olan polis memurumuz Fırat Der'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada, polis memuru Fırat Der şehit oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak programında görevi sırasında trafik kazası geçirerek şehit olan polis memurumuz Fırat Der'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Şırnak'taki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı - Son Dakika
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada O.T'nin ölümüne neden olan L.T, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 Mart'ta meydana gelen olayda O.T. hayatını kaybederken L.T. ise yaralanmıştı.
Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda seyreden bir işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göltaş Çimento Fabrikası mevkisinde devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte çalıştıkları fabrikada işçi olarak çalışan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, turizmin geleceği için en önemli belediyecilik faaliyetinin ulaşımı düzene koymak olduğunu belirtti. Tütüncü, Antalya-Alanya arasında üç koridor olacağını ve havalimanından Kızılağaç sahiline kadar başka bir ulaşım koridoru olacağını söyledi. Ayrıca, yeni yollar, köprülü kavşaklar ve düzenlemelerle ulaşım ana planlarına göre çalışmalar yapacaklarını ifade etti.
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