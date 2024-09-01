CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emecan Ailesinin Nikah Törenine Katıldı

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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27. Dönem CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan ve önceki Zeytinburnu Belediye Başkalarından Adil Emecan'ın oğullarının nikah törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 27. Dönem CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan ve önceki Zeytinburnu Belediye Başkalarından Adil Emecan'ın oğlu Ali Galip ile Stella'nın düğün törenine katıldı. Özel evlenen çifte ve ailelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Nikah törenine CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.