CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'i Son Yolculuğuna Uğurladı

(MANİSA) - "Çocukluk arkadaşım" dediği Ferdi Zeyrek'i, son yolculuğuna kendi elleriyle uğurlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Ferdi başkanı çok erken kaybettik. İnanın ailesi kaybetti, partisi kaybetti ama Manisa kaybetti, Türkiye kaybetti." dedi.

Geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler ilçesindeki Çatal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in defninde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Tüm siyasi partilerin liderleri hem geçmiş olsun diye aradılar hem de taziye için ulaştılar, ulaşmaya çalıştılar. Hepsinden Allah razı olsun. Biz hep Manisa'nın bambaşka bir yer olduğunu, Tarzan'ıyla başka bir yer olduğunu, insanıyla başka bir yer olduğunu, doğal sevgisini, insan sevgisini siyaset yapış biçimiyle başka bir yer olduğunu hep söylerdik, hep söyledik. Bunu bütün siyasi partiler ve içine alarak söylüyorum. Bugün de Ferdi Zeyrek başkanımın cenazesinde ortaya çıkan tablo, hem onun şahsının herkesin gönlüne dokunmuş olması hem de dokunulmuş bu gönüllerin hepsinin buna yine sevgiyle cevap vermiş olması bunun en iyi örneğidir. Herkesten allah razı olsun. Biz Ferdi başkanı çok erken kaybettik. İnanın ailesi kaybetti, partisi kaybetti ama Manisa kaybetti, Türkiye kaybetti. Allah onun gibi değerli ailesine, vatanımıza, milletimize hep bahşetsin. Hep var etsin. Ruhu şad olsun. Biz hepinizden razıyız. Bir kez daha hepiniz hakkınızı helal edin."

Zeyrek'in defnedileceği mezarlığa cenaze aracıyla gelen Özgür Özel, "çocukluk arkadaşım" dediği Ferdi Zeyrek'i, son yolculuğuna, mezarlığa girerek, kendi elleriyle uğurladı.