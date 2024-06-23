(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X sosyal medya hesabı üzerinden Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı.
Özel'in paylaştığı bayram mesajı şöyle:
"Ülkemizin bir arada yaşama iradesini güçlendiren Gadir-i Hum Bayramı'nı kutluyor; başta Arap Alevi yurttaşlarımız olmak üzere, bayramın ülkemize barış ve huzur getirmesini, coğrafyamızdaki kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmesini temenni ediyorum."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gadir-i Hum Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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