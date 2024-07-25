CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gökçeyazı köylülerinin altın madeni projesine karşı mücadelesine destek verdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gökçeyazı köylülerinin altın madeni projesine karşı mücadelesine destek verdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Gökçeyazı köylülerinin altın madeni projesine karşı mücadelesine destek verdi. Köylüler, projenin iptal edilmesi için mücadelelerine devam ediyor.

25.07.2024 16:31  Güncelleme: 16:38
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HABER: NİSANUR YILDIRIM/ KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(BALIKESİR)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel'i, CVK Madencilik'e ait altın madeni projesine karşı mücadele yürüten Gökçeyazı köylüleri karşıladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel'e; CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gülşah Deniz Atalar, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın eşlik etti.

Özel'i, CVK Madencilik'e ait altın madeni projesine karşı mücadele yürüten Gökçeyazı köylüleri karşıladı. Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği, Gökçeyazı'da yapılan altın madeni projesiyle ilgili Özel'e bir mektup verdi. Köylüler, "Gökçeyazı, İliç olmasın", "Dinamit sesi değil kuzu sesi istiyoruz", "Sulama suyumuzu madenciye vermeyeceğiz" yazılı dövizler taşıdı. Ziyaretin ardından Özel, köylülerle fotoğraf çektirdi ve mücadelelerine destek vereceğini söyledi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan Gökçeyazı'da CVK Madencilik'e ait altın madeni projesi köylülerin hayatlarını etkilemeye devam ediyor. Altın ve bakır madeni projesi için verilen ÇED olumlu raporunun iptaline rağmen CVK Madencilik çalışmalarına devam ediyor. Gökçeyazı, fay hattında bulunan bir bölge olması nedeniyle de risk teşkil ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gökçeyazı köylülerinin altın madeni projesine karşı mücadelesine destek verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gökçeyazı köylülerinin altın madeni projesine karşı mücadelesine destek verdi - Son Dakika
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