CHP Genel Başkanı Özel, İspanya Dönüşü Ataşehir'de Miting Yapacak

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barselona'da Küresel İlerici Seferberlik toplantısına katıldığı sırada gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e destek olmak için yarın Ataşehir Belediyesi önünde miting yapacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Küresel İlerici Seferberlik toplantısına katıldığı Barselona'dan bu akşam saatlerinde Türkiye'ye dönüyor.

Özel, Barselona'da bulunduğu sırada Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasının ardından pazartesi günkü programını değiştirdi. Özel, yarın saat 13.00'te İstanbul'da bulunan Genel Başkanlık Çalışma Ofisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

Özel, toplantının ardından saat 20.00'de ise Ataşehir Belediyesi önünde Başkan Adıgüzel'e destek olmak için miting düzenleyecek. CHP'nin Ataşehir mitingi, partinin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılacak 105'inci miting olacak.