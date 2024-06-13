CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hasan Toprak'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hasan Toprak'ın cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın babası Hasan Toprak'ın cenaze törenine katıldı. Zeytinburnu'ndaki Erikli Baba Cemevi ve Eğitim ve Kültür Vakfı'nda düzenlenen törene katılan Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Helallik alınması ve okunan duaların ardından Özel ve İmamoğlu, Toprak'ın tabutuna omuz verdi. Törenin ardından Toprak'ın cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

13.06.2024 14:35
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın babası Hasan Toprak'ın cenaze törenine katıldı.

Zeytinburnu'ndaki Erikli Baba Cemevi ve Eğitim ve Kültür Vakfı'nda düzenlenen törene katılan Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Helallik alınması ve okunan duaların ardından Özel ve İmamoğlu, Toprak'ın tabutuna omuz verdi.

Törenin ardından Toprak'ın cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA

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