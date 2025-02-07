CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da Deprem Anneleri Korosu'nu Dinledi

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

(HATAY) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat Depremleri'nin yıl dönümünde, Hatay'da "Deprem Anneleri Korosu"nun konserini dinledi. Özel, dinletinin ardından, "Allah bir daha Antakya'ya, Hatay'a, Türkiye'ye böyle acılar yaşatmasın. Yasınızı, acınızı bir kez daha paylaşıyoruz. Gidenler geri gelemeyecek ama başka yüreklerin yanmaması için hep birlikte mücadele etmek durumundayız. Sizler de hayata geriye kalanlar için tutunmak durumundasınız. Sizleri ayakta görmek gerçekten günün tek sevindirici, bu son bir haftanın tek mutluluk verici görüntüsü. Lütfen, ayakta kalmaya devam edin. Kendi evlatlarınızın hasretini diğer çocuklara ve Hatay'a sahip çıkarak sürdürün lütfen" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da temaslarda bulundu. Defne'de "Deprem Anneleri Korosu"nun konserine katılan Özel ve beraberindeki CHP Heyeti, konser sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Depremde hayatını kaybeden çocukların annelerinin şarkılar söylediği konserin ardından sahneye çıkarak annelere karanfil veren Özgür Özel başsağlığı dileyerek söze başladı. Özel, şunları söyledi:

"Altı yaşından beri elimde mikrofon var. Hatta ilk okuduğum şiirde unutunca atıp arkaya kaçmıştım. Öğretmenim zorla getirip bir daha elime verdi, 'Bırakmayacaksın' dedi. O gün bugün elimde mikrofon var benim. Bizim için mikrofon almak, kürsüde konuşmak; insanlar çok heyecanlanır falan. Ben günde 11 konuşma yaptığım olduğu için dert değildir. İlk kez bu kadar mikrofondan kaçmak istedim. Yani sadece çiçek vereceğiz diye düşündüm ama yine, 'Bir şeyler söyleyin' deyip verdiler elime. Gerçekten bir şey söylemek çok zor. Ben ilk kez hiç anlamadığım bir şarkıda gözlerim doldu, ağladım. Anladıklarım da şiirler de falan da... Bu duyguların üzerine, bu kadar duygulu bir günde, böyle acılı annelerin kaybettikleri evlatlarının üzerine duygularını şarkıyla, şiirle, türküyle ifade ettikleri bir koroyu dinlemek, gerçekten hani bu iyi bir fikirmiş ama çok zor bir fikir, çok ağır bir fikir. İzlemenin bile bu kadar zor olduğu bir noktada annelerin, babaların ne hissettiğini düşünemiyor bile insan.

"Gidenler geri gelemeyecek ama başka yüreklerin yanmaması için hep birlikte mücadele etmek durumundayız"

Bence Türkçedeki en doğru temenni, böyle acılarda 'Allah dayanma gücü versin' diyoruz. Bunun dışında bir şey söylemek gerçekten güç. Bir de 'Çok kötü günlerde görüştük. Daha iyi günlerde görüşelim' diyoruz. Bu da herhalde en doğru temenni. Allah bir daha Antakya'ya, Hatay'a, Türkiye'ye böyle acılar, daha doğrusu hiçbir dünyanın neresindeyse hiçbir anneye, babaya böyle acılar yaşatmasın. Yasınızı, acınızı bir kez daha paylaşıyoruz. Yine biz buralarda olmaya devam edeceğiz. Gidenler geri gelemeyecek ama başka yüreklerin yanmaması için hep birlikte mücadele etmek durumundayız. Sizler de hayata geriye kalanlar için tutunmak durumundasınız. İlçe başkanımızın annesini enkaz başında, taziye evinde ziyaret etmiştim. Şimdi bugün, burada bizim dayanamadımız bu türküyü söyleyebiliyor olmasına bile sevindim. Sizleri ayakta görmek gerçekten günün tek sevindirici, bu son bir haftanın tek mutluluk verici görüntüsü. Lütfen, ayakta kalmaya devam edin. Kendi evlatlarınızın hasretini diğer çocuklara ve Hatay'a sahip çıkarak sürdürün lütfen. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. Allah sabır ve dayanma gücü versin. Hepimizin başı sağ olsun."

Özel'in Hatay'daki son programı ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Defne'de düzenlediği konteyner kent mevlit töreni oldu. Özel ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras burada, depremzedelerle dua okudu ve yemek yedi.