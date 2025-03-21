CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Merkezinde İkinci Geceyi Geçirdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Merkezinde İkinci Geceyi Geçirdi

CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de kalmaya devam ediyor. Öğrencilerin devam eden bekleyişinin yanı sıra, Vali Gül de hastanede yaralı polis memurlarını ziyaret etti.

21.03.2025 12:22  Güncelleme: 12:25
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İBB'nin Saraçhane'deki merkez yerleşkesinde ikinci geceyi de geçirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da arasında olduğu çok sayıda kişinin, "şafak operasyonu" ile gözaltına alınmasının ardından İstanbul'a gelen Özel, dün gün boyu Saraçhane'de bulundu.

Özel geceyi de CHP yöneticileri, partisinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye başkanları ve milletvekilleri ile  Saraçhane'de geçirdi.

Öğrenciler de Saraçhane'de bekliyor

Bu arada bir grup öğrencinin Saraçhane'deki bekleyişi de sürüyor. İhtiyaçları için arada İBB binasına girmek isteyen öğrencilerle polis arasında yaşanan gerginlik, araya CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'in girmesiyle yatıştırıldı. Çelik, görüşmelerin ardından, "Biz birbirimizi anlarız. CHP, gençlerin partisidir. Saraçhane, gençlerin evidir." paylaşımını yaptı.

Bunun üzerine eylemciler ihtiyaç gidermek için gruplar halinde başkanlık binasına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltındaki üçüncü gününde de partisince saat 20.30'da Saraçhane'de "Halk Buluşması" gerçekleştirilecek.

Vali Gül'den ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül de Saraçhane'deki gösterilerde yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali Gül'ü ziyaret sırasında telefonla arayarak polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Merkezinde İkinci Geceyi Geçirdi - Son Dakika

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