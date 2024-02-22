CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'ya gidiyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'ya gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya\'ya gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılmak üzere yarın İspanya'ya gidecek. Özel, Madrid'de Türkiye'nin Büyükelçisi'ni ziyaret edecek ve Sosyalist Enternasyonal Yürütme Kurulu'nun çalışma yemeğine katılacak. Ayrıca, konseyin birinci oturumunda konuşma yapacak olan Özel'e, ziyaretinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve eski İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz eşlik edecek.

22.02.2024 16:27  Güncelleme: 16:28
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılmak üzere yarın İspanya'ya gidecek.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci'yi ziyaretinin ardından, Sosyalist Enternasyonal Yürütme Kurulu'nun çalışma yemeğine katılacak.

Özgür Özel, cumartesi, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in açılış konuşmasını yapacağı, konseyin "Herkes İçin Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması İçin Küresel Yönetişimde Reform Yapılması" başlıklı birinci oturumunda katılımcılara hitap edecek.

Özel'e, Madrid ziyaretinde, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve eski İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz eşlik edecek.

Kaynak: AA

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