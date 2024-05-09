CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsraf Genelgesi Hazır - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsraf Genelgesi Hazır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsraf Genelgesi Hazır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret ederek, israf genelgesini açıkladı. Özel, genelgenin bütün belediyelere gönderileceğini ve israfı bitirip hizmeti getirmeye, borçları bitirip, yatırım yapmaya, insanların yüzünü güldürmeye geldiklerini belirtti. Ayrıca, CHP'nin kadınlara ve gençlere daha çok yer vereceğini söyledi.

09.05.2024 15:38
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İsraf genelgemiz hazır. Bütün belediyelerimize bu hafta gönderiliyor. Biz israfı bitirip hizmeti getirmeye, borçları bitirip, yatırım yapmaya, insanların yüzünü güldürmeye geldik. Sosyal belediyecilik yapmaya geldik." dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı makamında ziyaret eden Özel, burada yaptığı konuşmada, Köksal'la 8,5 yıl birlikte milletvekilliği yaptıklarını ve grup başkanvekili olduğunu hatırlattı.

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulunun yarısının kadınlardan oluştuğunu dile getiren Özel, "Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak her alanda daha çok kadına ve gence yer vereceğiz." diye konuştu.

"İsraf genelgemiz hazır"

Özel, CHP'nin kendi başarısını asla başka birilerinin kaybı olarak görmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada da bütün Afyonkarahisar kazanmıştır. Afyonkarahisar'daki bir AK Parti'li, bir MHP'li kendini kaybetmiş hissediyorsa biz kusurluyuz demektir. Buyursun gelsin bu odaya, Burcu başkanın yanına varsın, derdini tasasını anlatsın. Buralar partizanlık yapılan yerler olmaktan çıkacak. Partililerin kayrıldığı yerler olmaktan çıkacak. Biz, mümkün olan bütün gayretimizle tüm doğru işleri birlikte yapacağız. Afyonkarahisar'a iyi ve doğru hizmet edeceğiz. İsraf genelgemiz hazır. Bütün belediyelerimize bu hafta gönderiliyor. Biz israfı bitirip hizmeti getirmeye, borçları bitirip, yatırım yapmaya, insanların yüzünü güldürmeye geldik. Sosyal belediyecilik yapmaya geldik. Yoksulun, işsizin, kimsesizin halinden biz anlayacağız. Başka bir sıkıntımız yok."

-"Biz, başkanımızın her anlamda arkasında duracağız"

Özel, belediyelerin işsizlik sorununu ortadan kaldırabilecek müesseseler olmadığını ancak zamanla belediye güçlendikçe, yeni hizmetler oldukça ve yeni yerler açıldıkça işsizlerin iş bulacağını bildirdi.

Mazeret üretmeyeceklerini, iş üreteceklerini aktaran Özel, "Afyonkarahisar'da oy veren kimseyi pişman etmeyeceğiz. Oy vermeyenleri de imrendireceğiz, sabırsızlandıracağız. 'Gelsin de bir dahakine Burcu'ya oy vereyim. Gelsin de bir dahakine CHP'lilere oy vereyim' dedirteceğiz. Bu anlayıştayız, bu yaklaşımdayız. Biz, başkanımızın her anlamda arkasında duracağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Özel, belediye hatıra defterini imzaladı.

-"Yurtta barış, dünyada barış olursa yurtta gazi olmaz, şehit olmaz"

Özel, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'yı ziyaret etti. Burada dernek binasını inceleyen Özel, hatıra defterini imzaladı.

Kumartaşlı, ziyarette, "Şehit aileleri, gaziler olarak devletimizden, milletimizden, idarecilerimizden tek temennimiz; yabancılar gitsin." dedi.

Bunun üzerine Özel, yabancıların bu ülkeye gelmesinin sebebi olduğunu dile getirerek, "Atatürk'ün 'Yurtta barış dünyada barış' sözü var. Yurtta barış, dünyada barış olursa yurtta gazi olmaz, şehit olmaz ama sen komşunun toprak bütünlüğüne saygılı olmazsan, oradaki devlet dışı unsurları alıp da eğitir, donatır, savaşa yollarsan orada bir iç karışıklık çıkarırsan, oradaki iç savaştan dolayı buraya da sığınmacılar gelirse ve Mehmetçik de kendisine verilen görevle oraya giderse, şehit de oluyor, bu sokaklarda görünen bu manzaralar da oluyor." diye konuştu.

Özel, yerel yönetimlerin sığınmacı sorununu çözemeyeceğini, bunu iktidarların çözebileceğini söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Niyetimiz, Suriye'yi yeniden Avrupa Birliği'nin ve Birleşmiş Milletlerin fonlarıyla yaşanılabilir bir hale getirip, buradaki Suriyelilerin oraya gitmesini sağlamak. Bunlar yapılmadığı durumda sokaktaki Suriyelilerin veya parkta piknik yapandan, bir başkasından veya günahsız çocuklardan biz istediğimiz kadar şikayet edelim, çözülmez. Siyaset şikayet etme değil, sorun çözme makamıdır. Meselenin kendisi şu; çocuk da olsa, büyük de olsa orada savaş olmasa buraya gelmez. 1,5 milyon Suriyeli doğdu bu topraklarda. Bir şehit ailesi derneğinde iktidar partisini eleştirmeyi istemem. Ancak 'yurtta barış, dünyada barışı' terk edip de Suriye'de böylesine büyük bir iç karışıklığın çıkarılmasından sonra oradaki mezhep savaşlarının sonucu buraya gelen göç hiçbirimizin suçu değil. Orada barışı tesis edip, bunların gönderilmesi lazım. Aksi takdirde biz Afyonkarahisar'da ve Manisa'da çok konuşuruz. Doğrusu soruna köklü çözüm."

Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve İl Başkanı Faruk Duha Erhan ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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