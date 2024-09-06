CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki gösterdi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırısında başından mermiyle vurulan 26 yaşındaki evladımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. İsrail'in sivillere yönelik saldırısını ve Filistin'e yapılan zulmü lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP Lideri Özgür Özel'den Tepki - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?