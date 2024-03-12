CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayınladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Marşı\'nın kabulünün 103. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy\'u anma mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Marşı'nın Parlamentomuzda kabulünün 103. yıldönümünde, kurucu Meclisimizde milletvekili olarak görev yapmış büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyor.

12.03.2024 22:30  Güncelleme: 22:33
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İstiklal Marşı'mızın Parlamentomuz'da kabulünün 103'üncü yıldönümünde, kurucu Meclisimizde milletvekili olarak görev yapmış büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadele kahramanlarını X hesabından yayınladığı mesajla andı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"İstiklal Marşı'mızın Parlamentomuzda kabulünün 103'üncü yıldönümünde, kurucu Meclisimizde milletvekili olarak görev yapmış büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA

Mehmet Akif Ersoy, Milletvekili, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayınladı - Son Dakika

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