CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç\'in anma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; eski TBMM Başkanvekili, Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in vefatının 8'inci yılında, anma töreni için gealdiği Pertek ve Nazımiye'de vatandaşlar tarafından çiçekle karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili, Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in vefatının 8'inci yılında, anma töreni için Elazığ'dan Pertek'e feribot ile geçti. CHP lideri Özel, Pertek ve Nazımiye'de vatandaşlar tarafından çiçekle karşılandı.