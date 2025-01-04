Güncel

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: YASİN KABADAYI

(KARS) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ın Selim Belediyesi'ni ziyaret etti, ardından Selim ilçesindeki gençlerle buluştu.

CHP Genel Başkanı Özel, Kars temasları kapsamında, Selim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı İlyas Barış Koç'u ziyaret etti. 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den devralınan belediyelerden biri olan Selim Belediyesi'nde Özel'e; Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir ile genel başkan yardımcıları, PM üyeleri, milletvekilleri, ilçe başkanları ve çevre ilçelerin belediye başkanları eşlik etti. Özel, Başkan Koç'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Özel ardından, Selim Kültür Evi'nde düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı. 30 yaş altı gençlerle bir araya gelen Özel'e; Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ile genç PM üyeleri eşlik etti.