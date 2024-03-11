CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kent Lokantalarının önündeki kuyrukta bir onur, bir gurur, bir de utanç var. Emin olun, bu yoksulluğu yok etmeyen 22 yıllık iktidarıyla o kuyruğun utancı onlaradır." dedi.
Özel, Küçükçekmece'de düzenlenen Ayamama-Kaynarca Yağmur Suyu Tünelleri Kazı Başlatma Töreni'nde yaptığı konuşmada, ramazan ayının ülkeye, İslam coğrafyasına ve bütün dünyaya öncelikle huzur ve barış getirmesini diledi.
Filistin'de akan kanın durmasını beklediklerini, ramazanın güzelliklerinin, ahlakının ve güzel dilinin siyasete de sirayet etmesini beklediklerini belirten Özel, şöyle konuştu:
"Bu konudaki özenli tutumumuzu biz sürdüreceğiz. Birileri hakaret ediyor, iftira ediyorlar. Seçmene şantaj yapıyor. Vatandaşa vatandaşın tercihleri üzerinden hakaret ediyorlar. Biz, bu kavgaların dışında duruyoruz. Kavga yapacaksak emeklinin, emeklinin, esnafın, çiftçinin talepleri üzerinden bir kavga yapıyoruz ve temiz bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Buradan iktidar partisinin ve ittifak ortaklarının liderlerinin de onların da ramazanlarını kutluyorum. Artık Türkiye'ye yakışmayan, hiçbirimize yakışmayan bu dili terk etmeye onları davet ediyorum."
Özel, ramazanın ilk gününde Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemiş çok sayıda insanın bazı hayal kırıklıklarının olduğunu iddia ederek, "Siz bir yandan Filistin'de yaşananlara gözyaşı dökeceksiniz, bir yandan yakınlarınızın, arkadaşlarınızın, yakın çevrenizin, siyaset arkadaşlarınızın, destekçilerinizin gemileri İsrail'le Türkiye limanları arasında mekik dokuyacak' diyorlar." ifadesini kullandı.
Bugün başlatılacak proje kapsamında yerin altından tünel açılacağını, böylece atık ve yağmur sularının birbirinden ayrılacağını kaydeden Özel, bu işin daha önceden çözülmesi gerektiğini, 2024 yılına kalmasının hayret verici olduğunu kaydetti.
Özel, "Kent Lokantaları" nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yürekten kutladığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Kent Lokantalarının önündeki kuyrukta bir onur, bir gurur, bir de utanç var. Emin olun, bu yoksulluğu yok etmeyen 22 yıllık iktidarıyla o kuyruğun utancı onlaradır. Orada yemeğini yiyen, karnını doyuranların onuru ve gururu da sana ve ekibinedir Başkan'ım. Böylesine bir milyarlık yatırımı böyle bir dönemde yapmaya kalkanların emeklerine, yüreklerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da İstanbul'da, Belediye Meclisinde de çoğunluğu elde edecek yürüyüşte ilerliyoruz. Çok iyi bir seçim sonucu bekliyoruz. İl Başkanımız, '14 belediyeye en az 14 tane daha katacağız' diyor. İstanbul'a inanıyoruz, güveniyoruz."
"Liyakatli insanlarla çalışırsanız çözülür"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kentte önceden gündem olan sellerin, su baskınlarının, kurban kanlarının denize karışmasının artık tarih olduğunu söyledi.
Kentin 140 noktasında büyük sorunları çözdüklerini belirten İmamoğlu, "Bunlar büyük sorunlardı. Bunlar 10 yıl, 20 yıl biriktirilmiş sorunlar. Görmediler adamlar, görmediler. Görürseniz, bakarsanız, liyakatli insanlarla çalışırsanız çözülür." dedi.
İmamoğlu, kazısına başlayacakları Ayamama-Kaynarca Yağmur Suyu Tünelleri Projesi'nin bugüne kalmasının büyük bir ayıp olduğunu, yakın zamanda burada sel yaşandığını ifade etti.
Mahallenin derenin üstüne kurulmasının büyük bir yanlış olduğunu anlatan İmamoğlu, evlerin altından tünel açıp buradaki sorunları çözeceklerini sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından proje kapsamında tüneller için kazı çalışmaları başlatıldı.
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