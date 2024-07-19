CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye gelerek, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret etti. Özel ayrıca Bülent Ecevit Anıtı'na karanfil bıraktı.

19.07.2024 19:02
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(LEFKOŞA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Hsrekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla geldiği Lefkoşa'da, KKTC'nın 2'inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıyı ziyaret etti. Özel, Bülent Ecevit anıtına karanfil bıraktı.

Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla 20 Temmuz'da Lefkoşa'da düzenlenecek resmi törene katılmak üzere KKTC'ye geldi.

Özel ve CHP heyeti, Lefkoşa'da bulunan Bülent Ecevit Anıtı'na çelenk bıraktı.

Özgür Özel temasları kapsamında, KKTC'nin 2'inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC\'de Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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