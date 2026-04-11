CHP Lideri Özgür Özel: 'İktidarımızda Sadece Kötülük Yapanlar Hesap Verecek'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılarak kalabalığa seslendi. Özel, iktidara geldiklerinde kimseye zulmetmeyeceklerini vurgulayarak, 'AK Parti'nin de MHP'nin de yüreği rahat olsun. Bizden kimseye kötülük gelmedi, gelmeyecek. Bizim iktidarımızda sadece ve sadece bu kötülükleri yapan bir avuç çete mensubu hesap verecek' dedi.

Turizm konusunda Nevşehir'e gelen turistlerin ortalama 2 gün kaldığını ve şehre katkılarının az olduğunu belirten Özel, Alan Başkanlığı'nın küçük esnafı bitirdiğini, büyük şirketlere avantaj sağladığını söyledi. Kapadokya'ya gelen turistin vergisinin şehirde kalacağını ve Nevşehir'in hak ettiğini alacağını söz verdi.

Ekonomik krize değinen Özel, enflasyonun yüksek olduğunu, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ve emekli, memur maaşlarına ara zam yapılması gerektiğini ifade etti. Erken seçim istediklerini, Mustafapaşa beldesindeki seçime değinerek, iktidarın sorunları çözmekten aciz olduğunu ekledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'i eleştiren Özel, onun hukuku katlettiğini ve bakanlık istediğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep ederek, iddianamede yolsuzluk iddialarının yalan çıktığını belirtti. İktidar olduklarında darbecilerin halka hesap vereceğini, Türkiye'ye huzur geleceğini vurguladı ve seçimin demokrasi isteyenlerle tek adam rejimi arasında olacağını söyledi.