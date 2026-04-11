CHP Lideri Özgür Özel: 'İktidarımızda Sadece Kötülük Yapanlar Hesap Verecek'
CHP Lideri Özgür Özel: 'İktidarımızda Sadece Kötülük Yapanlar Hesap Verecek'

11.04.2026 20:19
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'de düzenlenen mitingde iktidarın sorunları çözmekte yetersiz kaldığını vurguladı. Ekonomik krize ve turizme değinen Özel, erken seçim talebini yineledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılarak kalabalığa seslendi. Özel, iktidara geldiklerinde kimseye zulmetmeyeceklerini vurgulayarak, 'AK Parti'nin de MHP'nin de yüreği rahat olsun. Bizden kimseye kötülük gelmedi, gelmeyecek. Bizim iktidarımızda sadece ve sadece bu kötülükleri yapan bir avuç çete mensubu hesap verecek' dedi.

Turizm konusunda Nevşehir'e gelen turistlerin ortalama 2 gün kaldığını ve şehre katkılarının az olduğunu belirten Özel, Alan Başkanlığı'nın küçük esnafı bitirdiğini, büyük şirketlere avantaj sağladığını söyledi. Kapadokya'ya gelen turistin vergisinin şehirde kalacağını ve Nevşehir'in hak ettiğini alacağını söz verdi.

Ekonomik krize değinen Özel, enflasyonun yüksek olduğunu, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ve emekli, memur maaşlarına ara zam yapılması gerektiğini ifade etti. Erken seçim istediklerini, Mustafapaşa beldesindeki seçime değinerek, iktidarın sorunları çözmekten aciz olduğunu ekledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'i eleştiren Özel, onun hukuku katlettiğini ve bakanlık istediğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep ederek, iddianamede yolsuzluk iddialarının yalan çıktığını belirtti. İktidar olduklarında darbecilerin halka hesap vereceğini, Türkiye'ye huzur geleceğini vurguladı ve seçimin demokrasi isteyenlerle tek adam rejimi arasında olacağını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel CHP Lideri Özgür Özel: 'İktidarımızda Sadece Kötülük Yapanlar Hesap Verecek' - Son Dakika

Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı
Avustralya’nın Arda Güler korkusu Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “apartheid“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "apartheid" tepkisi
Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye’den Sumud Filosu için çarpıcı hamle Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye'den Sumud Filosu için çarpıcı hamle
Fenerbahçe’den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda Fenerbahçe'den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda

İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
SON DAKİKA: CHP Lideri Özgür Özel: 'İktidarımızda Sadece Kötülük Yapanlar Hesap Verecek' - Son Dakika
