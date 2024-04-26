CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pamukkale Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pamukkale Belediyesi'ni Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli programı kapsamında Pamukkale Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, belediye başkanının seçim başarısını övdü ve gelecek dönem için önemli bir iddia ortaya koyduğunu belirtti.

26.04.2024 14:41  Güncelleme: 14:57
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(DENİZLİ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli programı kapsamında Pamukkale Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, "Bugün çok keyifli bir gün yaşıyoruz. Sabah Denizli'de uyandım, gözümü açtım. Bulunduğumuz ilçe Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet. Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet. Geçen dönemde kalbimizin yarısı Pamukkale'de kalıyordu. Burası da bize emanet. 15 ilçe Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet. Herhalde en keyifli sabahlardan bir tanesini yaşadım bu sabah" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur'un çok önemli bir seçim başarısı elde ettiğini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Ali Rıza Ertemur başkanımız 23'üncü dönemde meclis deneyimi olan, görev yaptığı süreçte de Denizli'nin, Pamukkale'nin sesini duyurmuş, toplumsal karşılığı olan aday olduğu günden beri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir iddia sahibi olduğunu herkesin kabul ettiği bir seçimde çok önemli bir seçim başarısı elde etti. Tüm başkanlarınızla birlikte kendisinin de başarısından çok büyük mutluluk duyduk. Şimdi de kendisiyle yaptığımız kısa sohbette gelecek dönem için önemli bir iddia ortaya koyuyor. 'Gelecek dönem rakip dahi çıkmayacak' diyor. 'Herkesi o kadar memnun edeceğiz, o kadar iyi çalışacağız' diyor. Kendisinin müktesebatında, siyasi, ticari geçmişinde bu başarılar var. Başarılarla dolu bir hayatı var. Yine böyle başarılarla dolu bir yerel yönetim süreci geçirmesini bekliyoruz."

"HEPİMİZE ÜMİT VERİYOR"

Pamukkale her ne kadar bir merkez ilçe ve bir statü olarak metropol ilçe olarak görülse de ard alanı ciddi şekilde tarım alanına sahip. Tarımla meşgul mahallelere sahip bir ilçedir. Aynı zamanda da kötü politikalar yüzünden dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde geçmişte hak ettiği yeri bulduğu halde şimdi bulamayan Pamukkale'mize de sahip bir yer. Yani tarımın, turizmin ve sanayinin birlikte ayağa kaldıracağı bir kentteyiz. Sayın başkanımız bu öngörüye, vizyona sahip bir başkan. Elbette büyükşehrimizde olduğu gibi burada da temel belediyecilik hizmetlerini eksiksiz vererek üzerine sosyal belediyecilikle, bu yoksulluğun ve ekonomik krizin sıkıntı yarattığı toplum kesimlerini sahip çıkarak, ardından da hem turizmi hem tarımı destekleyerek ve canlandırarak çok önemli bir başarıyı burada elde edeceğimizi düşünüyorum. Sayın başkanım bu konudaki niyeti, enerjisi, çabası hepimize ümit veriyor, güven veriyor."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pamukkale Belediyesi\'ni Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pamukkale Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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