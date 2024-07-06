Güncel

09.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - BÜKREŞ)

12.00- 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'yle ilgili Kadıköy'de açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

12.30- 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden Döne Kaya, Ulus Meydanı'nda adalet nöbeti tutacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

15.00- CHP İstanbul İl Başkanlığı, Kent Yoksulluğu Sempozyumu'nda "Yolsuzluk ve Yoksulluk" konusunu ele alacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.30- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de İBB desteğiyle ekilen buğdayın hasadına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.30- Bandista müzik grubu, hayvan hakları eylemine destek olmak için Sakarya Caddesi'nde yapılan eylemde konser verecek. (GÖRÜNTÜLÜ -ANKARA)

19.00- 22.00 - 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında, İngiltere İsviçre ile A Milli Futbol Takımı da Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar, Beşiktaş Belediyesi'nin Tüpraş Stadyumu'nda kurduğu dev ekrandan, Ankara'da ise Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda izlenebilecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ TAKSİM- İSTANBUL/AHLATLIBEL - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…