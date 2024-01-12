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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turgutluları iktidara sarı kart göstermeye davet etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turgutluları iktidara sarı kart göstermeye davet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek Turgutluları iktidara sarı kart göstermeye çağırdı. Özel, enflasyon, maaş sorunu ve mevcut belediye şikayeti olan herkesi oy vererek memnuniyetsizliklerini göstermeye davet etti. Ayrıca, iktidar partisinin oylarını koruması durumunda kimseyi kollamayacağını ve sorunların çözülmemesinin bir bedeli olduğunu vurguladı.

12.01.2024 - 13:04,  Güncelleme: 13:09
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Turgutluları iktidara sarı kart göstermeye davet eden Özel, "Bu seçim, yerel seçim. Bu seçimde enflasyondan şikayeti olan, maaşından şikayeti olan ve mevcut belediyesinden şikayeti olmayan bütün Turgutluları, bu seçimde iktidara bir sarı kart göstermeye, bak seçimde oy verdik, ama halimizden memnun değiliz. İyi yönetene destek oluyoruz ve sana bir sarı kart gösteriyoruz, demeye davet ediyorum. Bu kadar enflasyona, bu kadar zamma, bu kadar işsizliğe rağmen iktidar partisi oylarını koruyacak olursa, emin olun kimseyi kollamayacak. Diyecek ki şartlar ne olursa olsun oy veriyorlar. Bu seçimde gösterilecek bir sarı kart; pabucun pahalı olduğunu, emekçiye, emekliye sırt dönenin, esnafı bu halde bırakanın ve bu ülkenin yoksulluk sorununu çözmemenin bir bedeli olduğunu görecek? diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turgutluları iktidara sarı kart göstermeye davet etti
Kaynak: DHA
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Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turgutluları iktidara sarı kart göstermeye davet etti - Son Dakika
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