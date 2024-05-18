CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Saylan Anma Töreni ve Bilim ve Sanat Ödülleri\'ne katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15. Türkan Saylan Anma Töreni ve 14. Bilim ve Sanat Ödülleri programına katıldı.

Beşiktaş Levent'teki bir kültür merkezinde düzenlenen program, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in açılış konuşmasının ardından "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" belgesel gösterimiyle devam etti.

14. Bilim ve Sanat Ödülleri'nin takdim edildiği törende, bilim ödülüne Dr. Buse Cevatemre Yıldırım layık görüldü.

Sanat ödülünü kazanan Zeynep Kaçar ise ödülünü CHP Genel Başkanı Özel'den aldı.

Aysun ve Ali Kocatepe ile Çağdaş Yaşam Gençlik Orkestrası'nın da sahne aldığı programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri ve davetliler katıldı.