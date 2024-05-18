CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Saylan Anma Töreni ve Bilim ve Sanat Ödülleri'ne katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Saylan Anma Töreni ve Bilim ve Sanat Ödülleri'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Saylan Anma Töreni ve Bilim ve Sanat Ödülleri\'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Saylan Anma Töreni ve Bilim ve Sanat Ödülleri programına katıldı. Programda Türkan Saylan belgeseli gösterimi yapıldı ve ödüller takdim edildi. CHP Genel Başkanı Özel, sanat ödülünü Zeynep Kaçar'a verdi.

18.05.2024 21:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15. Türkan Saylan Anma Töreni ve 14. Bilim ve Sanat Ödülleri programına katıldı.

Beşiktaş Levent'teki bir kültür merkezinde düzenlenen program, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in açılış konuşmasının ardından "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" belgesel gösterimiyle devam etti.

14. Bilim ve Sanat Ödülleri'nin takdim edildiği törende, bilim ödülüne Dr. Buse Cevatemre Yıldırım layık görüldü.

Sanat ödülünü kazanan Zeynep Kaçar ise ödülünü CHP Genel Başkanı Özel'den aldı.

Aysun ve Ali Kocatepe ile Çağdaş Yaşam Gençlik Orkestrası'nın da sahne aldığı programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Türkan Saylan, Özgür Özel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Saylan Anma Töreni ve Bilim ve Sanat Ödülleri'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Saylan Anma Töreni ve Bilim ve Sanat Ödülleri'ne katıldı - Son Dakika
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