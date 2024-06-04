CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin 'Kuşatma' kitabının tanıtımında konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin 'Kuşatma' kitabının tanıtımında konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Haber Kameramanları Derneği\'nin \'Kuşatma\' kitabının tanıtımında konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin 'Kuşatma' kitabının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, dünyanın bir yanındaki baskıyı, katliamı birileri karartırken onu bütün dünya kamuoyuna mal etmek için canını vermeyi göze almanın her türlü kahramanlığın üzerinde olduğunu belirtti. Özel, Filistin davasına güç katmanın önemine vurgu yaparak, tüm siyasi partilerin kendi görüşlerini dile getirmesinin Filistin davası ve TBMM'nin demokratik yaklaşımı açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

04.06.2024 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin hazırladığı "Kuşatma" kitabının TBMM'deki tanıtım toplantısında; "Her meslek kutsal ama dünyanın bir yanındaki baskıyı, katliamı birileri karartırken onu bütün dünya kamuoyuna mal etmek için canını vermeyi göze almak her türlü kahramanlığın üzerindedir. Buraya katılan tüm siyasi partilerin kendi görüşlerini söylemiş olması Filistin davasına güç, TBMM'nin demokratik yaklaşımı anlamında da önemli kazanım olmuştur" dedi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin hazırladığı Habercilerin Kaleminden "Gazze Ablukası"nı konu alan "Kuşatma" kitabının tanıtım töreni TBMM Tören Salonu'nda yapıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Özel, törende özetle şunları söyledi:

"Bu zulmün bir an önce sona ermesini temenni edelim. Filistin meselesi ile ilgili iki önemli gönül bağımız vardır. Bir tanesi Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş Örgütü kamplarında verdiği kahraman mücadeleye öykünerek büyürüz hepimiz. 7 Ekim'den bugüne Filistin'de 38 bin can kaybedildi. 137 gazeteci meslektaşınız da Filistin'de hayatını kaybetti. Her meslek kutsal ama dünyanın bir yanındaki baskıyı, katliamı birileri karartırken onu bütün dünya kamuoyuna mal etmek için canını vermeyi göze almak her türlü kahramanlığın üzerindedir. Bir büyük mücadeleyi hep birlikte Filistin'in tanınması için veriyoruz. Hala 150'ye yakın ülkenin Filistin'i tanıması için atılması gereken adımlar vardır. Bu çağrıyı sözümüze kıymet veren dünyadaki tüm siyasi akrabalarımıza, büyükelçilere bir kez daha tekrar etmeyi borç biliyorum. Buraya katılan tüm siyasi partilerin kendi görüşlerini söylemiş olması Filistin davasına güç, TBMM'nin demokratik yaklaşımı anlamında da önemli kazanım olmuştur."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Filistin, Türkiye, Dünya, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin 'Kuşatma' kitabının tanıtımında konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 Meclis’te kayyum protestosu AK Partili ve DEM’li vekiller birbirine girdi Meclis'te kayyum protestosu! AK Partili ve DEM'li vekiller birbirine girdi
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM’nin iptal kararlarına ilk tepki Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM'nin iptal kararlarına ilk tepki
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
20:58 EURO 2024 öncesi ciddi prova İşte İtalya-Türkiye maçının ilk 11’leri EURO 2024 öncesi ciddi prova! İşte İtalya-Türkiye maçının ilk 11'leri
19:54 Az daha kariyeri bitiyormuş Mbappe’den çok konuşulacak itiraf Az daha kariyeri bitiyormuş! Mbappe'den çok konuşulacak itiraf
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 21:13:14. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin 'Kuşatma' kitabının tanıtımında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement