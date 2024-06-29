CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye, Şengen vizesine başvuran ülkeler arasında ret oranı en yüksek ülke

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şengen vizesi en çok reddedilen ülke maalesef Türkiye'dir. Türkiye, Şengen vizesine başvuran ülkeler arasında ret oranı en yüksek ülke noktasına ulaşmıştır." dedi.

Özel, partisinin Bakırköy'deki İstanbul Planlama Ajansı'nda düzenlenen 2024 Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, seçimlerde yurt dışında katılımın yüksek olduğu ülkelerde kendilerinin birinci parti olduğunu söyledi.

Katılımın düşük kaldığı yerlerde ise 2. ve 3. parti olduklarını ifade eden Özel, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının veya Türkiye'yle bağı bulunan herkesin derdiyle dertlenmenin, iyi ve kötü gününde onunla birlikte olmanın, sorununa temas etmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Özel, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı partilerin yükselişine ilişkin Avrupa'daki siyasi akrabalarıyla görüşmeler yaptıklarını, bu durumun geçmişte kendilerine çok büyük acılar yaşatan saldırılar ve birtakım katliamlar noktasında kendisini endişelendirdiğini, bu tehlikeyi görmezden gelemeyeceklerini dile getirdi.

CHP'nin tam üyelik konusundaki kararlılığının iktidar partisine Avrupa Birliği (AB) hedefini tekrar hatırlattığını savunan Özel, "Erdoğan'ın, uzun süredir ağzına almadığı hatta her aldığında bir polemik alanı olarak iç politika malzemesi yaptığı AB ilişkilerini yeniden hatırlamış olmasını önemsiyoruz ancak çok ciddiye almıyoruz çünkü güpegündüz havai fişekler atarak kutlanan bir başlangıç, bir kilometre taşı, o günden sonra bugün savrulduğumuz nokta iktidarın bu konuda samimi olmadığını gösteriyor." diye konuştu.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mülteciler üzerinden anlaşma yaptığını iddia ederek, "Bu anlaşma, Merkel ve Erdoğan için başarıdır ama Türkiye ile AB idealleri açısından utanç verici bir kilometre taşıdır." ifadesini kullandı.

"Biz, gri listeye 2021 yılında girdik"

İktidarın gri listeden çıkmakla övündüğünü söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Neredeyse birileri çıkacak ve diyecek ki: 'Eskiler bilmez, gençler bilmez, eskiden biz gri listedeydik.' Buradan hatırlatalım, biz gri listeye 2021 yılında girdik. Biz, gri listeye bugün son günlerde hızla yapılan bazı kanuni düzenlemeler yapılmadığı için girdik. Biz gri listedeydik, dün çıktık. Bu, övünülecek değil çok utanılacak bir durumun, çok utanılacak bir 3 yılın, AK Parti'nin bu ülkeye son 3 yılda yaşattığı gerçeğidir. Çıktığımız gri listede Burkina Faso, Yemen, Suriye, Mali var yani bulunduğumuz yer zaten pek çok ülkenin bulunduğu bir yerde, biz oradan bir üst lige falan çıkmadık. Biz, utanç verici bir yere düşmüştük. 3 yıldır bizi orada tutan ve Türkiye'yi bu utançla yüzleştiren bu iktidardan başkası değildi."

Özel, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kapsamında Almanya'ya vizeyle giden tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, bunun da sorumlusunun iktidar olduğunu savundu.

Öğrenciler, bilim insanları, iş insanları ve hastaların vize konusunda büyük mağduriyetler yaşadığını anlatan Özel, "Şengen vizesi en çok reddedilen ülke maalesef Türkiye'dir. Türkiye, Şengen vizesine başvuran ülkeler arasında ret oranı en yüksek ülke noktasına ulaşmıştır. 2019 yılında yüzde 9'luk ret oranını eleştirdiğimiz bir noktadan bugün 5 yıl sonra yüzde 22'lik ret oranına yükseldik. Her 5 Türk vatandaşından bir tanesi Avrupa'ya gitmek için başvurduğunda 'Hayır, seni sokmayacağız.' gibi sadece kendisi için değil hepimiz için onur kırıcı bir cevaba muhatap olmaktadır. Bu yüzden Türkiye'nin rotasını yine doğru bir yere çevirmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye geldiklerinde sadece acil sağlık hizmetlerinden yararlandıklarını, bu sorunu çözeceklerini kaydetti.

"Yurt dışında yaşayan vatandaşların askerlik bedeli sembolik olacak"

Yurt dışında yaşayıp prim ödeyerek Türkiye'de emekli olan kişilerin de maaşlarını düzelteceklerini ifade eden Özel, şunları belirtti:

"Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız, ülkemizde askerlik yapmak istese de bedelli askerlik ücretleri çok yüksek bulunuyor. Bu da gençlerimizin ülkemizle bağını zedeliyor. Yurt dışındaki yurttaşlarımızın askerlik bedelinin sembolik bir rakama indirilmesinin gerektiğini bizler de savunuyoruz. Yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefon ve araçlardaki süre kısıtlaması büyük bir sorun oluşturuyor. Araçların Türkiye'deki kalış süresi bir gün dahi aşılsa ağır para cezaları ödeniyor. Bu süreyi asgari 5 aya çıkarmak, getirilen telefonların cezasızlık sürelerini uzatmak gerekiyor. Mavi kartlı yurttaşlarımıza yönelik söz verilen eşit hak ve imkanlar konusunda gerekli adımlar atılmamış, hala önemli eşitsizlikler söz konusu. Bu konu ihtiyaçlara göre yeniden ele alınmalı. Uçak bileti fiyatlarındaki pahalılık, kara yoluyla yolculuğa yurttaşlarımızı yönlendirdi. Bu da sınır kapılarında uzun ve çileli bir bekleyişe dönüşüyor. Bu konudaki sorunların hızla çözülmesi gerekiyor."

Özel, iktidar olmaları durumunda yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim, cenaze, konsolosluk ile ehliyet konularında yaşadıkları sıkıntıları da çözeceklerini anlattı.

Yurt dışı çalışmalarında "hoşgörü dili" tavsiyesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçim çalışmalarında partiye yakışmayan tek bir uygulamaya, söze ve bakışa izin vermemelerinin gerektiğini söyledi.

İmamoğlu, CHP'nin 1974 yılından sonra ilk kez birinci parti olduğunu gururla söylediklerini ancak bunun düşünülmesi gereken bir konu olduğunu, bu nedenle yurt dışı çalışmalarında "hoşgörü dilini" benimsemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından ara verilen çalıştaya yarın ve 1 Temmuz'da devam edilmesi planlanıyor.