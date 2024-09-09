CHP Genel Merkezi\'nde Bellek Müzesi Açıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde kurulan 'Bellek Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Müzede, CHP'nin tarihi boyunca kullanılan belgeler ve materyaller sergilenecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde kurulan 'Bellek Müzesi'nin açılışını yaptı. Partinin, 101 yıllık tarihi boyunca kullandığı, hatıra değeri taşıyan seçim afişleri ve müzikler, belgeler, materyaller ve eşyaların sergilendiği müzenin açılışında konuşan Özel, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce böyle bir müzenin eksikliğini dile getirdiğini, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin de yıllarca uğraşarak, kendini vakfetmesi sonucu Bellek Müzesi'nin bugünlere geldiğini söyledi.

Müzede sergilenenlere dair davetlilere bilgi veren Özel, "Burada CHP'nin tarihi boyunca kullandığı seçim afişlerini, arzu ederseniz bütün seçim müziklerini dinleyeceksiniz. CHP'nin, o gün yasaların el verdiği oranda dağıttığı promosyonları, yaptığı kampanyaları göreceksiniz. Bu partinin bütün tarihiyle, bugünkü yönetiminin, yöneticilerinin, önceki genel başkanlarının ve tüm üyelerinin nasıl barışık olduğunu kendi yüreğinizde hissedeceksiniz" dedi.

Özel, konuşmaların ardından müzenin açılışını eski CHP genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ile kurdele keserek yaptı, davetlilerle müzeyi gezdi.