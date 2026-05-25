CHP Genel Merkezi'nin Polis Zoruyla Tahliyesine Karşı Esenyurt'ta Yürüyüş... Ahmet Özer: "Demokrasi Saldırısıyla Karşı Karşıya Kaldık"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla tahliye edilmesine karşı Esenyurt'ta yürüyüş düzenlendi. Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Maalesef Esenyurt'tan başlayan, 19 Mart'la süren ve nihayet Ankara'da butlanla sonuçlanan bir başka demokrasi saldırısıyla karşı karşıya kaldık" dedi.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın istinaf mahkemesi kararıyla iptal edilmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nin polisin biber gazlı, gaz kapsüllü baskınıyla tahliye edilmesine karşı tepkiler sürüyor. İstanbul'un Esenyurt, Şişli ve Çekmeköy ilçelerinde yürüyüşler düzenlendi, oturma eylemleriyle açıklamalar yapıldı.

Esenyurt Meydanı'ndan Esenyurt Belediyesi önüne kadar yapılan yürüyüşe çok sayıda yurttaş katıldı. Yürüyüş boyunca sık sık "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları atıldı.

Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yürüyüşün sonlandığı belediye önünde konuştu. Türkiye demokrasi tarihi açısından kara bir gün olarak değerlendiren Özer, şunları söyledi:

"Bu bir ilk değil. 30 Ekim'de yüzde 50 ile seçilen Esenyurt'un iradesini hapsettiler ve belediyemize kayyum atadılar. 19 Mart darbesiyle cumhurbaşkanı adayımızı hapsettiler. Şu anda zindanda 22 belediye başkanımızla birlikte yiğitçe direniyor. Onlara selam olsun. Maalesef Esenyurt'tan başlayan, 19 Mart'la süren ve nihayet Ankara'da butlanla sonuçlanan bir başka demokrasi saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Bu sadece CHP'ye yapılmış bir saldırı değil. Bu aynı zamanda demokrasimize, hukuka ve de seçilmişliğe yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı sizlerin direnişiyle geri püskürtülecek. Ankara'da Özgür Özel Başkanımız olağanüstü bir çabayla direniyor. İstanbul'da İl Başkanımız Özgür Çelik, olağanüstü bir direniş sergiliyor ve Silivri zindanında İmamoğlu direniyor. Selam olsun onlara. Bugün demokrasimiz için beni umutlandıran bütün siyasi partilerin, sivil toplumun ve halkımızın birlik içinde demokrasiye, hukuka, adalete sahip çıkmasıdır. Hepsine sonsuz teşekkürler. Bu çabamız, bu yürüyüşümüz burada sona ermeyecek. Türkiye'de eşitlik, özgürlük ve adalet tesis edilinceye kadar hep beraber mücadeleye var mısınız? O zaman yolunuz açık olsun."

"ÜYELERİ GAZA BOĞANLARI UNUTMAYACAĞIZ"

CHP İstanbul İl örgütü adına hazırlanan ortak açıklamayı CHP Esenyurt İlçe Başkanı Cafer Çakmak okudu. "Hırsı, aklının ve vicdanının önüne geçmiş bir azınlık, saray desteğiyle partimize, baba ocağımıza karşı tarihi bir suç işledi" diyen Çakmak, şöyle konuştu:

"Halkımızın yoksullukla, işsizlikle boğuştuğu bir dönemde saraya kapıkulu olanları asla unutmayacağız. Bir baskı ve zorbalık rejimine karşı halkın mücadelesini satanları asla unutmayacağız. Gençlerimizin geleceğini, kadınların özgürlüğünü, emekçinin emeğini, emeklinin haysiyetini savunmak yerine ömrünü doldurmuş bir azınlık iktidarına koltuk değneği olanları asla affetmeyeceğiz. Dostlarımız, kardeşlerimiz, yol arkadaşlarımız zindanlarda direnirken koltuk uğruna milletimizi yüzüstü bırakanları asla affetmeyeceğiz. Asırlık çınarımız CHP'nin baba ocağına kolluk güçlerini davet edenleri, partimizin üyelerini gaza boğanları asla unutmayacağız. 'CHP'yi böleriz, Türkiye'yi seçeneksiz, halkı umutsuz bırakırız' planı yapanlar bilsin ki biz dimdik buradayız, bir aradayız. Hem halkımıza hayatı zehir eden azınlık iktidarını hem de onların iş birlikçilerini mutlaka yeneceğiz. CHP, bir kongreler ve kurultaylar partisidir. Biz hür irademizle kendi genel başkanımızı ve yöneticilerimizi seçeriz."

Açıklamanın sona ermesinin ardından bir süre oturma eylemi yapıldı.