CHP Grubu, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Grubu, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasını Protesto Etti

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı protesto ederek, toplantı salonunda Akpolat ve daha önce tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in fotoğraflarını sergiledi. Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan, sürecin adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

17.01.2025 18:44  Güncelleme: 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasını protesto etti. CHP'li üyeler toplantı salonundaki sıralara, daha önce tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın fotoğraflarını koydu. Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan "Gerçek demokrasi ve hukuk devletinde seçimle iş başına gelmiş yöneticileri, haksız ve insan onuruna yakışmayan muamelelerle işleme tabi tutmak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. En büyük temennim sürecin hukuk çerçevesinde tarafsız ve adil bir şekilde yürütülmesidir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, CHP Grubu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. CHP Grubu, salondaki sıralara Akpolat ile Özer'in fotoğraflarını koydu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 1'nci Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan, toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "devletin dini adalettir" sözüne atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Değerli Meclis üyeleri, kıymetli İstanbullular. Çok üzgünüz ama sağduyumuzu korumaya devam ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hem Beşiktaş'ta hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kıymetli hizmetleri olan değerli bir belediye başkanımızdır. Rıza Akpolat için değerli Beşiktaşlılara ve tabii ki İstanbul halkına yapılan haksızlık için sürecin takipçisiyiz. Bu ülkenin bir evladı olarak yapılan haksızlığa sessiz kalmanın bizim anlayışımızda yeri yoktur. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun söylediği gibi devletin dini adalettir. Gerçek demokrasi ve hukuk devletinde seçimle iş başına gelmiş yöneticileri, haksız ve insan onuruna yakışmayan muamelelerle işleme tabi tutmak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. En büyük temennim sürecin hukuk çerçevesinde tarafsız ve adil bir şekilde yürütülmesidir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, söz konusu bizler tüm İstanbul'a siyaset üstü hizmet bilinciyle yaklaşan İstanbul'un huzurunu ve refahını sağlamak amacıyla hizmet eden ve bu hizmetlerin, hizmetlerimizin sonuna kadar devamlılığını sağlayan anlayışımızla yolumuza devam edeceğiz. Rıza Akpolat Başkanımızın ve Ahmet Özer Başkanımızın en yakın zamanda tekrar aramızda olacağına inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum"

CHP Grubu, Beşiktaş Belediye Başkanı\'nın Tutuklanmasını Protesto Etti
Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Rıza Akpolat, Nuri Aslan, Ahmet Özer, İstanbul, Beşiktaş, Politika, Güncel, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Grubu, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:08:33. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Grubu, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.