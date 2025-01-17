CHP Grubu, Beşiktaş Belediye Başkanı\'nın Tutuklanmasını Protesto Etti

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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasını protesto etti. CHP'li üyeler toplantı salonundaki sıralara, daha önce tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın fotoğraflarını koydu. Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan "Gerçek demokrasi ve hukuk devletinde seçimle iş başına gelmiş yöneticileri, haksız ve insan onuruna yakışmayan muamelelerle işleme tabi tutmak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. En büyük temennim sürecin hukuk çerçevesinde tarafsız ve adil bir şekilde yürütülmesidir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, CHP Grubu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. CHP Grubu, salondaki sıralara Akpolat ile Özer'in fotoğraflarını koydu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 1'nci Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan, toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "devletin dini adalettir" sözüne atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Değerli Meclis üyeleri, kıymetli İstanbullular. Çok üzgünüz ama sağduyumuzu korumaya devam ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hem Beşiktaş'ta hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kıymetli hizmetleri olan değerli bir belediye başkanımızdır. Rıza Akpolat için değerli Beşiktaşlılara ve tabii ki İstanbul halkına yapılan haksızlık için sürecin takipçisiyiz. Bu ülkenin bir evladı olarak yapılan haksızlığa sessiz kalmanın bizim anlayışımızda yeri yoktur. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun söylediği gibi devletin dini adalettir. Gerçek demokrasi ve hukuk devletinde seçimle iş başına gelmiş yöneticileri, haksız ve insan onuruna yakışmayan muamelelerle işleme tabi tutmak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. En büyük temennim sürecin hukuk çerçevesinde tarafsız ve adil bir şekilde yürütülmesidir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, söz konusu bizler tüm İstanbul'a siyaset üstü hizmet bilinciyle yaklaşan İstanbul'un huzurunu ve refahını sağlamak amacıyla hizmet eden ve bu hizmetlerin, hizmetlerimizin sonuna kadar devamlılığını sağlayan anlayışımızla yolumuza devam edeceğiz. Rıza Akpolat Başkanımızın ve Ahmet Özer Başkanımızın en yakın zamanda tekrar aramızda olacağına inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum"