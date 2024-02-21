CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bakan Özhaseki\'nin İliç\'e geç gitmesine tepki gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda; " Mehmet Özhaseki, 14 Şubat'ta neredeymiş, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile Kentsel Dönüşüm İstişare toplantısı yapmış. 19 Şubat'ta neredeymiş? Osmaniye'de deprem konutları kura ve anahtar teslim törenindeymiş. Murat Kurum'un da bu Bakan'ın da çevreye ilişkin talanlarını biliyorum, talanlarına da bu ülke alışkın. Ama bir Bakan yalan söyler mi? '13 Şubat'ta ameliyat oldum' diyor, Türkiye'de infial yaratan, İliç'te bir facia meydana geliyor, 9 işçimiz hala o toprağın altında çıkıp çıkmayacağı belli değil, bugün gidiyor, 'Ameliyat oldum' diyor. Peki, ameliyatlı bir şekilde İstanbul'da, Osmaniye'de oluyorsun da 8 gün sonra İliç'e gitmeye utanmıyor musun" dedi.
Başarır, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 9 işçinin siyanürlü liç yığını altında kaldığı Erzincan İliç'e günler sonra gitmesine "ameliyat olduğunu" gerekçe göstermesine tepki gösterdi. İliç'teki maden faciasının üzerinden 8 gün geçtiğini ve işçilerin hala toprağın altında olduğunu belirten Başarır, şöyle konuştu:
"Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki nihayet İliç'e vaziyet etti. Özür mahiyetinde şunu söyledi: 'Sağlık sebeplerim vardı, 13 Şubat'ta iki saatlik bir operasyon geçirdik, ameliyat olduk.' Eğer öyleyse geçmiş olsun.
Mehmet Özhaseki, 14 Şubat'ta neredeymiş, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile Kentsel Dönüşüm İstişare toplantısı yapmış. 19 Şubat'ta neredeymiş? Osmaniye'de deprem konutları kura ve anahtar teslim törenindeymiş. Murat Kurum'un da bu Bakan'ın da çevreye ilişkin talanlarını biliyorum, talanlarına da bu ülke alışkın. Ama bir Bakan yalan söyler mi? '13 Şubat'ta ameliyat oldum' diyor, Türkiye'de infial yaratan, İliç'te bir facia meydana geliyor, 9 işçimiz hala o toprağın altında çıkıp çıkmayacağı belli değil, bugün gidiyor, 'Ameliyat oldum' diyor. Peki, ameliyatlı bir şekilde İstanbul'da, Osmaniye'de oluyorsun da 8 gün sonra İliç'e gitmeye utanmıyor musun?
Bakan yalan söylemez. Bakan yalan söylüyor. 14 Şubat'ta İstanbul'da, 19 Şubat'ta Osmaniye'de, 21 Şubat olmuş, bugün gidiyor, 'Sağlık sebeplerinden dolayı gidemedim' diyor. Yalan değil mi?
Bari savunmayın, bir kez olsun özür dileyin. Bu ülkedeki Çevre Şehircilik Bakanı bu faciadan sonra oraya gidemiyorsa ve buralardaysa, 'Sağlık sebeplerinden dolayı 8 gün gitmedim' diyorsa, neyi savunuyorsunuz arkadaşlar?
Ve gülüyorsunuz ama o 9 tane işçinin aileleri senin gibi gülmüyor, sırıtmıyor. Bir umutla bekliyor. Ama gülüyorsun. Ne kadar komik değil mi? Ne kadar komik."
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