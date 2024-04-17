CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Belediyelerin borçları açıklanacak

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP'den CHP'ye geçen belediyelerin borçlarına ilişkin "Bir belediye başkanının çok zor kaldırabileceği bir yük. Bu inanılmaz bir durum. Bunların hepsini toplayıp belde, il, ilçe, büyükşehir ne kadar borçla aldığımızı açıklayacağız, 2029'da neyle bıraktığımızı yine paylaşacağız" dedi. Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in belediye bütçelerinin kısıtlanacağına yönelik sözlerine de "Sayın Bakan yeni mi aklına geldi? Jakuzilerde duş alanlar, birden fazla makam arabası olanlar...Bizim belediye başkanlarımız jakuzi kullanmaz, lüks makam arabaları kullanmaz, halkın parasını çarçur yapmaz. Bu partinin ne belediye başkanı ne milletvekili, ıstakoz yiyip halk açken resim vermez" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM'de yaptığı basın toplantısında yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yaptı. AKP'den CHP'ye geçen belediyelerin binalarına asılan borç bilançosu ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in belediyelerin ödeneklerinde kısıtlama tedbirleri uygulanacağına yönelik açıklamalarına ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

"JAKUZİLERDE DUŞ ALANLAR, BİRDEN FAZLA MAKAM ARABASI OLANLAR"

"Denizli Büyükşehir Belediyesi 11 milyar borçla devraldı. Sancaktepe Belediyesi 2 milyar, Kütahya Belediyesi 1.7 milyar, Gölbaşı bir ilçe belediyesi 1,6 milyar, Kilis 500 milyon, böyle geliyor. İnanılmaz bir borç yükü var. Bir belediyeyi yöneten bir kişinin kamu sorumluluğunun olması gerekiyor. Mehmet Şimşek bunu söylüyor, çok güzel ama yeni mi aklına geldi? Jakuzilerde duş alanlar, birden fazla makam arabası olanlar. Denizli Belediyesi'ni 11 milyar borca batıranlar, bunları yaparken aklın neredeydi Sayın Bakan?

"BİZİM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ JAKUZİ KULLANMAZ, ISTAKOZ YİYİP HALK AÇKEN RESİM VERMEZ"

Bu belediyelere CHP'ye geçtiği için mi bu kısıtlamayı getiriyorsun? Getirme, hiç getirmene gerek yok. Bizim belediye başkanlarımız jakuzi kullanmaz, lüks makam arabaları kullanmaz, halkın parasını çarçur yapmaz. Bu partinin ne belediye başkanı ne milletvekili, ıstakoz yiyip halk açken resim vermez. Belediye meclis üyeleri de bunu yapmaz. Tasarrufsa, denetimse bu belediye sizdeyken bu denetimleri yapsaydınız. Bizim belediyelere müfettişler gelirken, Ankara'da Melih Gökçek gerçeği var. ya da birçok belediyeye tek bir soruşturma açılmadı. O yüzden bir soruşturmadan denetimden başlayacaksa bu borçlu belediyelerin paralarını nereye harcanmış oradan başlansın.

"NE KADAR BORÇLA ALDIĞIMIZI, 5 YILIN SONUNDA BU BORCUN NE KADARINI ÖDEDİĞİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ"

Ne kadar borçla aldığımız, geldikçe biz de notlarımızı alıyoruz. Ne kadar borçla aldığımızı, 5 yılın sonunda bu borcun ne kadarını ödediğimizi, ne hizmet ettiğimizi yurttaşlarımızla paylaşacağız.

Bir belediye başkanının çok zor kaldırabileceği bir yük. Diyelim ki 1,5 milyar yıllık bütçesi olduğunu düşünürsek bir belediyenin ya da Denizli Belediyesi'nin belki 6 milyar ya da 10 milyarlık bütçesi bir yıllık tüm bütçesi kadar borcu var. Bu inanılmaz bir durum. İşte denetimsizlikten bunlar olmuş. Bunların hepsini toplayıp belde, il, ilçe, büyükşehir ne kadar borçla aldığımızı açıklayacağız, 2029'da neyle bıraktığımızı yine paylaşacağız. Çünkü halk bir röntgen gibi, her şeyi görüyor kararını veriyor. Biz 2029'da da şeffaf şekilde ödediğimiz paraları o belediyelerin duvarlarına asacağız."